Lắng nghe tiếng nói thực tiễn để hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo .

Hội nghị quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức tôn giáo cùng đại diện các bộ, ngành liên quan nhằm đóng góp ý kiến hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm tối đa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

Ông Triệu Tài Vinh, phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết những ý kiến xác đáng, có cơ sở pháp lý và thực tiễn sẽ là nguồn thông tin rất quan trọng để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm dự thảo Nghị định khi được ban hành thực sự đúng, trúng, đồng bộ, khả thi, giải quyết được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, đúng pháp luật trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của cơ quan soạn thảo . Bố cục dự thảo Nghị định bao gồm các chương, điều quy định cụ thể về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; trình tự, thủ tục bầu, cử người đại diện cơ sở tín ngưỡng; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; cũng như các quy định về thành lập, chia tách, sáp nhập, đình chỉ và giải thể tổ chức tôn giáo .

Theo đó, một trong, những nội dung nhận được nhiều ý kiến phản biện sôi nổi nhất là hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Các đại biểu cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, quy định về quản lý tài khoản số, gỡ bỏ thông tin vi phạm và trách nhiệm của người đại diện trên môi trường mạng là hoàn toàn cần thiết.

Tuy nhiên, quy định cần được làm rõ ranh giới giữa hoạt động tôn giáo chính thức của tổ chức với quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng cá nhân của người dân trên mạng xã hội , tránh tạo ra các rào cản kỹ thuật không cần thiết.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung thảo luận về quy trình bầu, cử Ban quản lý, Người đại diện cơ sở tín ngưỡng ; quy định về điều kiện đạt tỷ lệ trên 50% sự đồng thuận của cộng đồng dân cư ; và trách nhiệm đưa các môn học Lịch sử Việt Nam, Pháp luật Việt Nam vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo tôn giáo .

Các chuyên gia đề xuất cần tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm thời gian giải quyết đối với các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung quy mô nhỏ .

Phát biểu kết luận hội nghị, đại diện cơ quan chủ trì ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phản biện tâm huyết, thẳng thắn và giàu tính thực tiễn. Ban Soạn thảo khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc các đề xuất để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành, góp phần bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sớm đi vào cuộc sống./.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW công bố quyết định về công tác cán bộ Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục học tập, nghiên cứu, phát huy trí tuệ, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.