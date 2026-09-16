Giải cứu ngư dân Việt Nam tại Malaysia: Cảnh báo rủi ro khi tìm việc ở nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vừa thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 27/8, Đại sứ quán đã khẩn trương xác minh, liên hệ trực tiếp với nhóm ngư dân.

Theo trình bày của nhóm, cả 10 người sang Malaysia làm thuê cho một chủ tàu cá từ tháng 2/2026. Trong quá trình làm việc, họ bị thu giữ toàn bộ hộ chiếu, thường xuyên không được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, có thời điểm bị bỏ đói nhiều ngày. Do cùng cực, các ngư dân đã liên hệ cầu cứu gia đình làm đơn gửi các cơ quan chức năng của Việt Nam đề nghị giúp đỡ.

Trước hoàn cảnh của 10 ngư dân nói trên, cán bộ Đại sứ quán đã chủ động duy trì liên lạc, hướng dẫn nhóm di chuyển đến địa điểm an toàn, bố trí phương tiện đưa cả 10 người về Kuala Lumpur, thu xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt.

Ông Nguyễn Trần Trung (bên trái), Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, hỗ trợ làm thủ tục tại sân bay đưa nhóm 10 ngư dân về nước an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời, Đại sứ quán thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy tờ, hỗ trợ nhóm trình báo cảnh sát địa phương và hoàn tất thủ tục xuất cảnh với cơ quan nhập cư Malaysia. Sau gần một tuần được hỗ trợ tại Kuala Lumpur, cả nhóm đã được cán bộ Đại sứ quán đưa ra sân bay, làm thủ tục trở về Việt Nam an toàn.

Trước khi vào phòng chờ lên máy bay, anh Phạm Hoài Phong, đại diện nhóm ngư dân, đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn tới Đại sứ Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán đã tận tình giúp đỡ trong những ngày khó khăn. Từ việc bảo đảm bữa ăn, chỗ ở đến giải quyết giấy tờ và hỗ trợ hồi hương, những hành động thiết thực đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công tác bảo hộ công dân, khẳng định Cơ quan đại diện là điểm tựa của người Việt Nam ở nước ngoài.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở người lao động cần thận trọng trước các lời mời ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao.”

Trước khi quyết định, cần kiểm chứng bên tuyển dụng, địa điểm làm việc, hợp đồng, tiền lương và điều kiện cư trú, lao động; không tin vào lời hứa miệng hoặc chuyển tiền cho môi giới thiếu minh bạch.

Khi ở nước ngoài, người lao động cần lưu giữ bản sao giấy tờ, duy trì liên lạc với gia đình và sớm thông báo cho cơ quan chức năng sở tại, Cơ quan đại diện Việt Nam nếu bị đe dọa, giữ hộ chiếu hoặc cưỡng ép làm việc. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần chủ động tìm hiểu và kiểm chứng thông tin ngay từ đầu để bảo vệ bản thân, tránh bị rơi vào bẫy tuyển dụng và bóc lột lao động./.

Đại sứ quán Việt Nam bảo hộ công dân rơi xuống biển tại Nhật Bản Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản về việc tuân thủ quy định an toàn, không tiếp cận các khu vực nguy hiểm dù chỉ để câu cá hay tham quan.

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