ASEAN khẳng định vai trò tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định việc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham gia Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, là dấu hiệu cho thấy tầm vóc, uy tín và vai trò ngày càng gia tăng của tổ chức khu vực này trong các diễn đàn quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong tuyên bố sau khi kết thúc hội nghị kéo dài hai ngày 12,13/9, Tổng thống Marcos cho biết sự tham gia của Philippines tại hội nghị mang “nhiệm vụ kép,” vừa đại diện cho ASEAN trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và điều phối viên quốc gia về quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ, vừa thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Philippines và Ấn Độ.

Tổng thống Philippines nêu rõ việc ASEAN được trao ghế tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 là một “tuyên bố” về tầm vóc, uy tín và khả năng tập hợp của tổ chức khu vực, đồng thời khẳng định vai trò không thể thiếu của ASEAN trong các cuộc đối thoại kinh tế toàn cầu.

Phát biểu thay mặt cho gần 700 triệu người dân Đông Nam Á tại phiên đối thoại của hội nghị, ông Marcos cho biết Philippines đã truyền tải lập trường cởi mở, bao trùm và hướng ngoại của ASEAN.

Ông nhấn mạnh các ưu tiên của ASEAN, gồm hòa bình và an ninh, tăng trưởng kinh tế và trao quyền cho người dân, có sự tương đồng với các trọng tâm trong nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS năm 2026 của Ấn Độ, bao gồm khả năng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng thống Marcos cho rằng sự hiện diện của ASEAN tại BRICS tạo thêm không gian để các nước Đông Nam Á đóng góp tiếng nói vào các cuộc thảo luận về kinh tế, phát triển và những vấn đề toàn cầu, đồng thời mở rộng kết nối giữa ASEAN với các nền kinh tế lớn và mới nổi.

Bên cạnh vai trò đại diện ASEAN, Tổng thống Marcos đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực.

Hai nhà lãnh đạo đã rà soát tiến độ triển khai quan hệ đối tác chiến lược và kế hoạch hành động 5 năm giai đoạn 2025-2029, đồng thời thảo luận hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, y tế, cơ sở hạ tầng và không gian.

Ông Marcos cũng thông báo Philippines sẽ tham gia Liên minh Cơ sở hạ tầng Chống chịu Thảm họa, sáng kiến do Ấn Độ dẫn đầu nhằm tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng trước biến đổi khí hậu và thiên tai./.

Chuyên gia: Việt Nam cần biến BRICS thành không gian mở rộng tự chủ chiến lược Cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam có thể coi BRICS là một “công cụ đa dạng hóa chiến lược” và khai thác khối 11 nước này để mở rộng thị trường, thu hút công nghệ và đầu tư...