Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm hỏi nạn nhân vụ cháy tại phường Tây Hồ

Ngày 16/9, liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Quân y 354 (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương; đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình những người tử vong. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cùng đại diện các sở, ngành thành phố và phường Tây Hồ.

Tại Bệnh viện Quân y 354, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các nạn nhân tử vong; hỏi thăm, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn.

Ghi nhận sự vào cuộc của các cơ quan chức năng ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, từ phường đến các sở, ngành thành phố đã tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và gia đình. Trong quá trình điều trị, khắc phục hậu quả, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, các gia đình đề xuất để thành phố kịp thời giải quyết.

Đại diện các gia đình cảm ơn lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, địa phương và Bệnh viện Quân y 354 đã quan tâm, động viên và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình trong lúc khó khăn.

Đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng hỗ trợ thân nhân mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng đối với mỗi người bị thương. Tổng kinh phí hỗ trợ là 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ; góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại phường Tây Hồ. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, ngôi nhà xảy ra cháy (số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ) gồm 4 tầng, diện tích khoảng 60 m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sỹ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Đến khoảng 2 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 2 giờ 45 được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân tử vong và đã bàn giao cho lực lượng y tế.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong: Nhanh chóng điều tra nguyên nhân gây cháy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong.