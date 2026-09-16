Vụ cháy khiến 5 người tử vong: Nhanh chóng điều tra nguyên nhân gây cháy

Ngày 16/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Công văn về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

Sở Y tế, Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất đối với gia đình người bị nạn theo quy định.

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Theo thông tin ban đầu từ Công an thành phố Hà Nội, ngôi nhà xảy ra cháy gồm 4 tầng, diện tích khoảng 60 m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sỹ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 2 giờ 45 phút được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Khẩn trương cứu chữa nạn nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Văn Cao Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc, thiết bị y tế để cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ cháy.