Ngành đường sắt chuyển tải hành khách qua vùng ngập ở Thanh Hóa

Mưa liên tục khiến khu gian Đò Lèn-Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đang bị ngập nước, ngành đường sắt đã tổ chức phương án chuyển tải hành khách từ Thanh Hóa-Bỉm Sơn bằng đường cao tốc trong ngày 17/9.

Theo đó, tàu SE5 đang đỗ ở Bỉm Sơn có 107 khách sẽ chuyển tải vào Thanh Hóa, vận dụng ram xe tàu SE8 đến Thanh Hóa để lập tàu SE5 từ Thanh Hóa đi Sài Gòn.

Tàu SE8 đến Thanh Hóa có 127 khách cùng 24 khách của JSE18 đang nằm tại ga Đò Lèn được kéo về ga Thanh Hóa, tổng 151 khách được chuyển tải từ Thanh Hóa ra Bỉm Sơn. Sau đó, vận dụng ram xe tàu SE5 tại Bỉm Sơn lập tàu SE8 từ Bỉm Sơn về Hà Nội.

Những ngày tới, ngành đường sắt sẽ tiếp tục cập nhật phương án di chuyển theo diễn biến của thời tiết. Hiện cùng ngày 17/9, tàu SE9 đến Bỉm Sơn và tàu SE6 đến Thanh Hóa cũng chuyển tải theo phương án này.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa liên tục và kéo dài từ Bắc Bộ đến Trung Bộ. Hiện ngành đường sắt đang tích cực chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc thường có đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất./.

Chuyển tải khoảng 1.500 hành khách sau sự cố sà lan đâm phải cầu Ghềnh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phải ngừng chạy nhiều đoàn tàu và thực hiện chuyển tải hành khách sau sự cố sà lan đâm phải cầu Ghềnh tại Đồng Nai.

​