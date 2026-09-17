Mưa lũ gây ngập, Thanh Hóa sơ tán 1.000 hộ dân đến nơi an toàn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 16 giờ ngày 17/9, toàn tỉnh có 8.419 hộ dân bị ngập; 6.700 ha diện tích sản xuất nông nghiệp và 1.134 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Sơ tán 1.016 hộ với 3.892 người đến nơi an toàn

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 13 giờ ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 300-500 mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn như Khu vực Tĩnh Gia 829 mm, Ngọc Trà 651 mm, Cụ Thôn 565 mm, Lèn 559 mm và Chuối 532 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông Mã, Yên, Lèn, Bưởi, Cầu Chày vượt mức báo động. Trong đó, mực nước sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân đạt 13,37 m, cao hơn báo động 3 là 1,37 m; sông Yên tại trạm Chuối ở mức 4,31 m, cao hơn báo động 3 là 0,81 m; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh cao hơn báo động 3 là 0,4 m.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, 41 địa phương đã chủ động sơ tán 1.016 hộ với 3.892 người đến nơi an toàn. Người dân tại các điểm sơ tán được bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Tại 18 xã, phường, mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào khu dân cư, ảnh hưởng đến 2.679 hộ với 10.061 người. Hiện các khu vực này cơ bản bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và thông tin liên lạc.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 2.157ha diện tích bị ngập, 160ha ao nuôi thủy sản bị tràn. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa lũ cũng gây nhiều điểm ngập, sạt lở trên hệ thống giao thông. Đến chiều 17/9, có 50 vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường, gồm 11 vị trí trên quốc lộ và 41 vị trí trên tỉnh lộ. Ngoài ra, còn 4 vị trí sạt lở trên quốc lộ và 7 vị trí trên tỉnh lộ gây tắc đường.

Trên các tuyến giao thông nông thôn có 42 vị trí bị sạt lở, hư hỏng nhưng vẫn còn đường khác để đi; 2 cầu tràn tại Thạch Lập và Quan Sơn bị hư hỏng. Trên các tuyến đường liên thôn, liên xã có 204 vị trí bị ngập, cơ bản có đường khác để đi, với chiều sâu ngập từ 0,3 m trở lên.

Riêng tại một số địa phương, tình trạng ngập các tuyến đường thôn, xóm diễn ra trên diện rộng, như xã Kim Tân khoảng 13,25 km, xã Hoạt Giang khoảng 9 km và xã Thành Vinh khoảng 1,8 km.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất. Tổng diện tích nông nghiệp bị ngập khoảng 6.700 ha, trong đó có 3.777 ha lúa, 1.673 ha rau màu và 1.250 ha mía; 1.134 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn.

Để chủ động tiêu úng, đến 15 giờ ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm và 20 cống tiêu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ động “4 tại chỗ”

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất, ngày 17/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, cập nhật liên tục tình hình mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ;” tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu.

Lãnh đạo xã Nông Cống có mặt tại nhà dân để chỉ đạo công tác di dân do ảnh hưởng ngập lụt. (Ảnh: TTXVN phát)

Các địa phương phải chủ động phương án di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét; trong đó đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương hoãn những cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ diễn biến thực tế, các địa phương phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại những nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê; tiếp tục tuần tra, canh gác đê và chủ động phương án sơ tán dân ở vùng bãi sông, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

Toàn xã Nông Cống có 278 hộ thực hiện sơ tán tại chỗ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời, ngành Nông nghiệp và Môi trường phải chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, góp phần giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ và bị động, bất ngờ.

Sở Xây dựng được giao tăng cường kiểm tra các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; phối hợp với địa phương cảnh báo tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, thường xuyên cập nhật thông tin để người dân biết, chủ động phòng tránh và di chuyển an toàn.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được yêu cầu tăng cường lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ các địa phương sơ tán, di dời dân, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm lương thực, thực phẩm tại chỗ khi có tình huống xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.

Thanh Hóa, Nghệ An chủ động sơ tán dân, ứng phó mưa lũ diễn biến phức tạp Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, các địa phương tổ chức sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với tình huống phát sinh.

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