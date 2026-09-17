2.000 người cao tuổi đồng diễn dân vũ, xác lập Kỷ lục Việt Nam

Sáng 17/9, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim” với sự tham gia của 2.000 hội viên người cao tuổi đến từ 10 phường thuộc Cụm Thi đua số III, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội.

Các hội viên tham gia đồng diễn thuộc các phường Tây Hồ, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Xuân Đỉnh, Yên Hòa, Phú Thượng, Đông Ngạc, Thượng Cát, Phú Diễn và Tây Tựu. Mỗi đơn vị huy động 200 hội viên, tạo nên màn trình diễn quy mô lớn, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong cộng đồng.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao giấy chứng nhận xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với màn đồng diễn dân vũ có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của người cao tuổi Thủ đô và các cấp Hội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; qua đó giúp người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho gia đình, xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội, đã phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hoạt động được triển khai trong tháng 10 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số.”

Chủ đề nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong việc đáp ứng toàn diện nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và đời sống của người cao tuổi. Đồng thời, chương trình tiếp tục khẳng định, phát huy hình ảnh người cao tuổi Thủ đô gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng gia đình và cộng đồng.

Lễ phát động còn gắn với nhiều hoạt động an sinh thiết thực. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng 700 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện nhà tài trợ trao 150 suất phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí, góp phần giúp người cao tuổi cải thiện thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng tiếp tục đồng hành trong công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; lan tỏa truyền thống “Kính lão, trọng thọ” và đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”./.

Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII Hội Người cao tuổi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.