Ứng phó với mưa lũ: Ninh Bình di dời 94 hộ dân đến nơi an toàn

Do có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã khiến nhiều địa phương bị ảnh hưởng. Tỉnh Ninh Bình đã tổ chức di dời 94 hộ dân khu vực ngoài đê tại một số địa phương tới nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, tính đến 10 giờ ngày 17/9, thống kê trên địa bàn có 3.042 hộ ngoài đê bị ngập nước, chủ yếu tại các địa phương như Gia Viễn, Thanh Sơn, Gia Tường, Phú Sơn, Đại Hoàng, Phù Vân, Thanh Lâm... Các lực lượng cũng đã tổ chức di dời 23 hộ dân/47 nhân khẩu khu ngoài đê Nhân Phẩm xã Yên Mạc, 51 hộ/214 nhân khẩu khu ngoài đê xã Phong Doanh và 20 hộ/85 nhân khẩu khu ngoài đê tổ dân phố Thanh Tuyền, phường Châu Sơn vào nơi an toàn.

Đối với sản xuất nông nghiệp, tính đến sáng 17/9, thống kê tổng diện tích lúa bị ảnh hưởng 11.465ha; trong đó ngập trắng 200ha tại một số địa phương như: Nghĩa Lâm, Quỹ Nhất, Rạng Đông; Gia Hưng; Hoa Lư, Chất Bình... Diện tích lúa bị ngập phất phơ 319 ha; chủ yếu là diện tích bị ngập từ 2/3-3/4 cây.

Về tình hình mưa lũ, mực nước trên sông Hoàng Long đã đạt đỉnh, tại trạm Bến Đế là 4,42m (trên báo động III: 0,42m) vào lúc 2h00 ngày 17/9/2026, hiện đang biến đổi chậm; mực nước hồi 9h00 ngày 17/9 tại trạm thuỷ văn Phủ Lý là 4,57m (trên báo động III: 0,57m), hiện đang lên.

Dự báo trong 6-12 giờ tới mực nước trên sông Hoàng Long lên chậm, tại trạm Bến Đế ở mức trên báo động 3, tại trạm Gián Khẩu khả năng ở mức trên báo động 3. Mực nước trên sông Đáy tiếp tục lên, tại trạm Phủ Lý khả năng ở mức trên báo động 3, tại trạm Ninh Bình khả năng ở mức xấp xỉ báo động 3.

Hiện trên toàn tỉnh vận hành 739 máy bơm điện (cố định), 194 cống tiêu đầu mối, 1 cống hồ và 27 tràn. Các công trình còn lại đã sẵn sàng việc vận hành tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp./.

Nước sông Bùi dâng cao gây tràn đê, các xã ở Hà Nội khẩn cấp ứng phó Khi nước sông Bùi tràn qua những đoạn đê thấp, lực lượng tại chỗ khẩn trương đắp con trạch chống tràn bằng đất, bao tải; sử dụng bạt, phên, ván, cọc tre để giữ vật liệu, hạn chế sóng và dòng chảy.