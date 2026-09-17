Quảng Trị: Tuyến đường 100 tỷ đồng vừa bàn giao đã hư hỏng nặng sau mưa lũ

Tuyến đường nối xã Trường Xuân (cũ) đến xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị vừa được bàn giao, đưa vào sử dụng từ tháng 6/2026 đã bị sạt lở, hư hỏng tại nhiều vị trí sau đợt mưa lớn vừa qua. Nhiều điểm đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường, khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông, việc đi lại, giao thương của người dân gặp nhiều khó khăn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 12-14/9, trên địa bàn xã Trường Sơn (Quảng Trị) có mưa rất to. Mưa lớn đã làm tuyến đường nối xã Trường Xuân (cũ) đến xã Trường Sơn xuất hiện nhiều điểm sạt trượt đất đá.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại nhiều vị trí trên tuyến đường, đất đá từ các khu vực taluy tràn xuống mặt đường. Nhiều tảng đá lớn, nhỏ cùng đổ tràn xuống tuyến đường tại nhiều điểm. Nước mưa chảy mạnh qua mặt đường cuốn theo đất đá, gây xói lở, ảnh hưởng đến nền và mặt đường.

Tại một số điểm, đất đá phủ kín mặt đường, khiến việc di chuyển gần như không thể thực hiện. Có nơi lượng đất đá sạt xuống lớn, chiếm toàn bộ mặt đường. Một số khu vực taluy cao tiếp tục có dấu hiệu mất ổn định, nguy cơ sạt trượt tiếp diễn nếu thời tiết tiếp tục có mưa lớn.

Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền xã Trường Sơn đã cắm biển cảnh báo, cấm người dân và phương tiện lưu thông qua các vị trí bị sạt lở, nguy hiểm. Địa phương đồng thời huy động lực lượng phát quang, cắt dọn cây cối đổ chắn đường, thu dọn đất đá và các vật cản nhằm xử lý bước đầu những vị trí gây cản trở giao thông.

Tuy nhiên, do sạt lở xảy ra tại nhiều vị trí, việc thu dọn đất đá chỉ là giải pháp trước mắt. Những khu vực nền đường, taluy bị xói lở cần được kiểm tra, đánh giá cụ thể để có phương án khắc phục phù hợp, bảo đảm an toàn lâu dài.

Đáng chú ý, tuyến đường này mới được bàn giao giai đoạn 1, đưa vào sử dụng từ tháng 6/2026. Sau chưa đầy 4 tháng, công trình đã bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn, nhiều vị trí sạt lở, gây gián đoạn giao thông.

Tuyến đường nói trên thuộc Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân (cũ) đi xã Trường Sơn (giai đoạn 1), được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũ phê duyệt tại Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 27/7/2021. Tuyến được bàn giao giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2026.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phùng Trung Kiên - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Quảng Ninh, cho biết theo quyết định phê duyệt, giai đoạn 1 của Dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021-2025. Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,5 km, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường thiết kế rộng 5,5 m. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và vừa được bàn giao ngày 25/6.

Theo ông Phùng Trung Kiên, đây là tuyến đường miền núi, trong giai đoạn 1 dự án chủ yếu thực hiện giải phóng mặt bằng, hạ độ dốc, làm nền đường cấp phối để thông tuyến; chưa rải thảm mặt đường và hệ thống rãnh thoát nước hiện vẫn là rãnh đất. Ban Quản lý dự án và địa phương đã lường trước nguy cơ sạt lở trên tuyến do đặc điểm địa hình và thời tiết khu vực miền núi. Sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đường xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Ông Phùng Trung Kiên cho biết thêm, công trình hiện vẫn trong thời hạn bảo hành. Trước mắt, để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, tuyến đường được tạm thời cấm lưu thông tại các vị trí nguy hiểm. Sau khi thời tiết ổn định, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công là Tập đoàn Sơn Hải và chính quyền xã tổ chức khảo sát, đánh giá các vị trí sạt lở, hư hỏng để có phương án khắc phục, hoàn trả mặt bằng theo thiết kế.

Về lâu dài, sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao giai đoạn 1, xã Trường Sơn và các bên liên quan sẽ đề xuất nguồn vốn, dự kiến từ ngân sách tỉnh, để tiếp tục đầu tư giai đoạn 2. Theo đó, tuyến đường sẽ được tiếp tục kiên cố hóa, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bằng bê tông và rải thảm mặt đường.

Nước mưa chảy mạnh qua mặt đường cuốn theo đất đá, gây xói lở, ảnh hưởng đến nền và mặt đường. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Người dân mong sớm sửa đường

Tuyến đường nối xã Trường Xuân (cũ) với xã Trường Sơn có vai trò quan trọng đối với việc đi lại của người dân. Khi tuyến đường bị sạt lở, chia cắt, người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn xã Trường Sơn không thể di chuyển đến trung tâm xã theo tuyến đường này.

Anh Hồ Cân, ở bản Na Lâm, xã Trường Sơn cho biết, tuyến đường bị hư hỏng, sạt lở khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân không thể đi theo tuyến đường mới để đến trung tâm xã như trước. Trong trường hợp phải lựa chọn đường vòng, quãng đường di chuyển xa hơn gần 100 km, gây tốn kém thời gian và chi phí.

“Đường mới làm, người dân rất phấn khởi vì việc đi lại thuận lợi hơn. Nay mưa lũ làm đường sạt lở, đất đá chắn đường nên không thể đi được. Muốn đến trung tâm xã Trường Sơn phải đi đường vòng rất xa. Người dân mong tuyến đường sớm được sửa chữa để thuận tiện đi lại, làm ăn và giao thương,” anh Hồ Cân chia sẻ.

Cùng chung khó khăn, bà Hồ Phân (bản Trường Lâm, xã Trường Sơn) cho biết, tuyến đường bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều đoạn đất đá tràn xuống mặt đường, người dân không thể qua lại như bình thường. Việc tuyến đường bị chia cắt cũng khiến người dân gặp khó khăn khi cần đến trung tâm xã để giải quyết công việc hoặc vận chuyển hàng hóa.

Theo bà Hồ Thị Phân, nếu tuyến đường chưa được khắc phục, người dân phải lựa chọn hướng đi khác với quãng đường xa hơn nhiều, vừa mất thời gian vừa tốn thêm chi phí. Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục các điểm sạt lở để tuyến đường được lưu thông trở lại an toàn.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tuyến đường bị chia cắt còn gây trở ngại cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, giao thương và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân. Trong điều kiện địa bàn xã Trường Sơn rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, việc phải đi đường vòng với quãng đường kéo dài gần 100 km càng làm tăng khó khăn cho người dân.

Ông Hoàng Mạnh Hà - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn cho biết, trước mắt địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng cảnh báo hai đầu tuyến đường để khuyến cáo người dân không cố tình đi qua khu vực có nguy cơ sạt trượt. Trong thời gian tuyến đường chưa được khắc phục hoàn toàn, người dân không nên lưu thông khi mưa lớn, không cố vượt qua những vị trí đất đá đang sạt trượt hoặc có dấu hiệu mất ổn định.

Theo mục tiêu đầu tư, tuyến đường thuộc Dự án đường cứu hộ, cứu nạn có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Từ thực tế tuyến đường vừa được bàn giao, đưa vào sử dụng từ tháng 5/2026 nhưng đã bị sạt lở, hư hỏng tại nhiều vị trí sau đợt mưa lớn, người dân xã Trường Sơn mong muốn cấp có thẩm quyền sớm tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng, có giải pháp xử lý các điểm sạt lở và sửa chữa tuyến đường, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân./.

Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trên các tuyến giao thông, nhiều vị trí sạt lở đã được xử lý song vẫn còn những điểm cần tiếp tục khắc phục.