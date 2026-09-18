Thể thao

Lễ chào đón và thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Trong tiếng Quốc ca Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tại Cảng Nagoya, đánh dấu sự hiện diện của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, tiếp thêm tinh thần cho VĐV trước những ngày tranh tài.

Nguyễn Tuyến-Bùi Hà-Xuân Giao
Cờ Việt Nam tung bay tại Lễ thượng cờ ASIAD 20. (Ảnh: TTXVN phát)
Cờ Việt Nam tung bay tại Lễ thượng cờ ASIAD 20. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, sáng 18/9, tại Fuji Plaza, Garden Pier, cảng Nagoya, Lễ chào đón và thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026 đã được tổ chức trang trọng.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng các cán bộ, vận động viên đại diện đoàn.

Trong tiếng Quốc ca Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tại Cảng Nagoya, đánh dấu sự hiện diện chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, đồng thời tiếp thêm tinh thần cho các vận động viên trước những ngày tranh tài.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết sức khỏe các vận động viên hiện ổn định và toàn đoàn đã sẵn sàng bước vào thi đấu. Theo ông, dù việc các đội tuyển lưu trú phân tán tại nhiều địa điểm gây một số khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành, đoàn đã chủ động xây dựng phương án thích ứng với điều kiện tổ chức tại Nhật Bản.

Theo Ban Tổ chức Aichi-Nagoya 2026, lễ chào đón các đoàn được tổ chức từ ngày 16-18/9 tại Cảng Nagoya, gồm các hoạt động giới thiệu đoàn, biểu diễn văn hóa, phát biểu chào mừng, thượng cờ và trao quà lưu niệm.

ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 498 thành viên, do ông Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ASIAD 2026 #Việt Nam #đoàn thể thao #Nagoya #Lễ thượng cờ Nhật Bản
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