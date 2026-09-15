ASIAD 2026: CĐV Việt Nam đội mưa hòa nhịp cổ vũ đội tuyển bóng đá nam

Theo phóng viên đưa tin từ Nagoya, chiều 15/9, bất chấp trời mưa, không khí bên ngoài và trên các khán đài Sân vận động Nagoya City Minato Soccer, nơi diễn ra trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam gặp Kuwait tại ASIAD 2026 vẫn hết sức sôi động, khi nhiều cổ động viên có mặt từ sớm để tiếp lửa cho các cầu thủ.



Trong những chiếc áo mưa, cổ động viên Việt Nam mang theo cờ Tổ quốc, liên tục hô vang “Việt Nam! Việt Nam!” và cùng nhau tạo nên bầu không khí náo nhiệt trước giờ bóng lăn.

Những cơn mưa không làm giảm sự hào hứng của người hâm mộ khi tất cả đều chờ đợi một màn trình diễn tích cực của đội tuyển trong trận ra quân.

Đáng chú ý, trên khán đài không chỉ có người Việt Nam mà còn có cả các cổ động viên Nhật Bản đến theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển.

Một số cổ động viên Nhật Bản mang theo cờ Việt Nam, hòa vào những tiếng hô cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam, tạo nên hình ảnh thân thiện và đầy màu sắc trên khán đài.



Sự hiện diện và cổ vũ nhiệt tình của khán giả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi đã tạo thêm động lực tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam trước trận đấu đầu tiên tại ASIAD 2026.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, anh Bùi Xuân Dương làm việc lại Nhật Bản 10 năm, cổ động viên Việt Nam có mặt tại Sân vận động Nagoya City Minato Soccer, kỳ vọng đội tuyển sẽ trình diễn trận đấu đẹp mắt, phát huy lối chơi hiệu quả nhất, ghi được nhiều bàn thắng đẹp và giành chiến thắng./.

Xem trực tiếp trận ra quân của U23 Việt Nam vs U23 Kuwait trên kênh nào? Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ tường thuật trực tiếp trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026, gặp đối thủ U23 Kuwait trên kênh VTV6 vào lúc 17 giờ chiều 15/9.

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