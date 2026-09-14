ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tốt hơn ở những trận đấu tới

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân đầy nỗ lực tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên sân Ecopa, tỉnh Shizuoka, trước Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc).

Dù để thua với tỷ số 1-2, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt trong hiệp hai, khi liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội san bằng tỷ số ở những phút cuối.

Các cô gái Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu giành kết quả thuận lợi ngay trong ngày ra quân. Tuy nhiên, bàn thua ở phút 16 khiến đội tuyển rơi vào thế phải bám đuổi. Sang hiệp hai, Đài Bắc Trung Hoa tận dụng ưu thế để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 81.

Không bỏ cuộc, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình. Từ một pha phối hợp tấn công, Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, mở ra hy vọng giành điểm. Trong những phút cuối, Ngọc Minh Chuyên còn có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng không thể tận dụng thành công.

Dù chưa giành được điểm trong trận mở màn, màn trình diễn trong thời gian cuối trận cho thấy những tín hiệu tích cực về tinh thần, khả năng tổ chức tấn công cũng như sự quyết tâm của đội tuyển nữ Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc cho rằng đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chưa thực sự tốt khi tâm lý của một số cầu thủ còn chưa vững vàng, trong khi Đài Bắc Trung Hoa chủ động pressing ngay từ đầu.

Theo ông, sau khoảng thời gian đầu gặp khó khăn, các cầu thủ Việt Nam đã dần lấy lại thế trận và chơi chủ động hơn. Bàn thua đầu tiên xuất phát từ một tình huống mất bóng ở khu vực trung lộ và khả năng bọc lót chưa tốt của hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội, đặc biệt trong hiệp hai. Sau khi bị dẫn 0-2, đội tuyển nữ Việt Nam không buông xuôi mà đẩy cao đội hình, tăng cường sức ép lên phần sân đối phương. Ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ và những gương mặt này đã để lại những tín hiệu tích cực.

“Các em đã thể hiện khá tốt. Chúng tôi có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và tiếp tục gia tăng sức ép. Nếu may mắn hơn, chúng tôi có thể có bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, bóng đá là như vậy,” huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Theo nhà cầm quân của đội tuyển nữ Việt Nam, điều quan trọng sau trận đấu là toàn đội đã nhận ra những điểm cần khắc phục. Ban huấn luyện sẽ tập trung chỉnh sửa các sai số, đồng thời giúp các cầu thủ chuẩn bị tốt hơn về mặt tâm lý để có thể nhập cuộc tự tin và chủ động hơn trong những trận đấu tiếp theo.

Hướng tới cuộc đối đầu với Nhật Bản, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết ban huấn luyện sẽ theo dõi và phân tích kỹ đối thủ để xây dựng phương án thi đấu phù hợp. Ông thừa nhận Nhật Bản có trình độ chuyên môn cao, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động lựa chọn cách tiếp cận trận đấu.

“Có thể chúng tôi sẽ chơi phòng ngự, nhưng là phòng ngự một cách chủ động. Khi có tình huống, chúng tôi sẽ chuyển đổi nhanh, đồng thời chuẩn bị tốt về mặt tâm lý để các cầu thủ nhập cuộc chủ động hơn,” ông nhấn mạnh.

Ban huấn luyện cũng sẽ theo dõi kỹ các đối thủ còn lại tại bảng E. Trước mắt, toàn đội tập trung phân tích và chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản, sau đó sẽ xây dựng phương án cho cuộc đối đầu với Thái Lan.

Dù khởi đầu chưa như mong muốn, tinh thần không bỏ cuộc cùng những chuyển biến tích cực trong hiệp hai là cơ sở để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện lối chơi và hướng tới kết quả tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo tại ASIAD 2026./.

90 phút “bản lề” của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 Một chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội tuyển Việt Nam có thêm dư địa tính toán trước hai trận đấu khó khăn với Nhật Bản và Thái Lan.

​