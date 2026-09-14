90 phút “bản lề” của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026

Vào lúc 14g hôm nay (14/9), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Trong bối cảnh tương quan lực lượng giữa hai đội không quá chênh lệch, 90 phút trên sân vận động Shizuoka Ecopa có thể tạo lợi thế quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết.

Nếu Nhật Bản được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng E, cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan được dự báo sẽ rất sít sao.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng nhận định Nhật Bản là đối thủ mạnh nhất bảng, trong khi Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan có trình độ tương đương Việt Nam.

Trong thế giằng co đó, cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Một chiến thắng trong trận ra quân không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội tuyển Việt Nam có thêm dư địa tính toán trước hai trận đấu khó khăn với Nhật Bản và Thái Lan.

Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ của FIFA, Việt Nam đứng thứ 37, trong khi Đài Bắc Trung Hoa xếp thứ 40. Khoảng cách chỉ 3 bậc phần nào cho thấy sự cân bằng giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy Đài Bắc Trung Hoa chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi. Trong 10 lần chạm trán, Việt Nam thắng 5, hòa 2 và thua 3. Ở lần gặp nhau gần nhất tại Asian Cup nữ 2026 hồi tháng 3, Đài Bắc Trung Hoa giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của tiền đạo Su Yu Hsuan. Cầu thủ sinh năm 2001 tiếp tục là một trong những cầu thủ đáng chú ý của Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD lần này.

Đài Bắc Trung Hoa cũng có lợi thế nhất định về thời gian thích nghi với điều kiện thi đấu khi đã có mặt tại Shizuoka từ ngày 3/9, trong khi thầy trò ông Hoàng Văn Phúc chỉ tới Nhật Bản ngày 11/9, sau đợt tập huấn tại Trung Quốc.

Huấn luyện viên Patrick De Wilde, người mới dẫn dắt Đài Bắc Trung Hoa từ tháng 5 vừa qua, đã nhanh chóng định hình lối chơi với sơ đồ 4-3-3 theo hướng chủ động và giàu sức tấn công. Đội hình của Đài Bắc Trung Hoa cũng tương đối trẻ, với phần lớn cầu thủ sinh sau năm 2000, đồng thời không có quá nhiều thay đổi so với lực lượng dự Asian Cup nữ 2026.

Sự ổn định về nhân sự, sức trẻ cùng khả năng gây sức ép khiến Đài Bắc Trung Hoa trở thành đối thủ đáng gờm đối với đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bước vào ASIAD với một đội hình có nhiều thay đổi, đòi hỏi các cầu thủ trẻ nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu thi đấu ở cấp độ cao.

Trận đấu chiều 14/9 vì thế không chỉ là màn khởi đầu hành trình ASIAD 2026 của đội tuyển nữ Việt Nam, mà còn có thể định hình đáng kể cục diện bảng E.

Ba điểm sẽ giúp thầy trò ông Hoàng Văn Phúc rộng đường tính toán hơn cho hai trận đấu tiếp theo, trong khi một kết quả bất lợi sẽ khiến áp lực gia tăng trước “chông gai” Nhật Bản và Thái Lan./.

Lịch thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 Tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 tổ chức tại Nhật Bản, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển Uzbekistan, Philippines và Kuwait.