ASIAD 2026: Đội tuyển bóng đá nữ đặt mục tiêu thắng Thái Lan, giành vé tứ kết

Sau trận thua Nhật Bản ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc đánh giá cuộc đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Á là trải nghiệm bổ ích, giúp các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ, tích lũy kinh nghiệm.

Toàn đội sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung vào trận đấu cuối vòng bảng với Thái Lan ngày 21/9, với mục tiêu giành chiến thắng để giành quyền vào tứ kết.

Trong trận đấu tối 17/9, trước đối thủ đang là đương kim vô địch châu Á và sở hữu đội hình đồng đều, đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát bóng và triển khai tấn công.

Theo huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ được cọ xát ở đẳng cấp cao và từng bước cải thiện khả năng chơi bóng.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Bên cạnh tỷ số, điều chúng tôi hướng đến là khi các cầu thủ gặp những đội tuyển mạnh ở Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc hay Triều Tiên, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ sẽ được cải thiện dần dần. Đây là trận đấu rất bổ ích để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm."

Nhà cầm quân đội tuyển nữ Việt Nam cho biết ban huấn luyện đã tính toán về lực lượng trước trận đấu, ưu tiên những cầu thủ có thể trạng tốt và khả năng phòng ngự phù hợp với yêu cầu chiến thuật cho cuộc đối đầu với Nhật Bản sau khi có kết quả không tốt khi chạm trán Đài Bắc Trung Hoa.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng đội tuyển đã đáp ứng tương đối tốt yêu cầu chiến thuật trong phần lớn thời gian hiệp 1, song khả năng giữ bóng và tổ chức tấn công vẫn cần được cải thiện.

Ông phân tích: “Trong hiệp 1, đa số các cầu thủ thi đấu tương đối đạt yêu cầu. Nhưng khi triển khai tấn công, chúng ta chưa chơi bóng và cầm bóng được 5-6 nhịp. Sang đầu hiệp 2 có những thời điểm đội khởi sắc hơn.”

Một trong những điểm được ban huấn luyện đặc biệt lưu ý là sự tập trung ở cuối mỗi hiệp. Đội tuyển nữ Việt Nam để Nhật Bản ghi hai bàn trong 3 phút cuối hiệp 1 và nhận thêm bàn thua ở những phút cuối trận.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thừa nhận: “Chúng tôi cần phải khắc phục sự tập trung ở những thời điểm cuối hiệp. Cụ thể, ở hiệp 1, trong 3 phút cuối chúng ta bị 2 bàn. Ở những phút cuối trận, chủ trương của chúng tôi là thay người để hạn chế bàn thua, nhưng các cầu thủ mất tập trung và để thua thêm. Đây là điều đáng tiếc và cần được rút kinh nghiệm.”

Sau trận đấu, nhiệm vụ trước mắt của đội tuyển là hồi phục thể lực. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ di chuyển tới Osaka trong ngày 18/9./.

90 phút “bản lề” của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 Một chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội tuyển Việt Nam có thêm dư địa tính toán trước hai trận đấu khó khăn với Nhật Bản và Thái Lan.