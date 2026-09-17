Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong đánh giá, đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong theo dõi, đánh giá và đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch, hiệu quả, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Thủ tướng cho biết, ngày 21/9 tới, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp" theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách của Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng khẳng định, việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việt Nam sẽ tập trung duy trì mức xếp hạng, bảo đảm thông tin thông suốt và đối thoại thường xuyên với FTSE Russell; sớm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP); xử lý hiệu quả các vướng mắc của các công ty chứng khoán và tổ chức lưu ký toàn cầu.

Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG, minh bạch thông tin và chuẩn mực quản trị công ty theo nguyên tắc của OECD, qua đó đáp ứng xu thế phát triển và tăng cường khả năng thu hút các dòng vốn quốc tế.

Thủ tướng đề nghị FTSE Russell tiếp tục đưa ra những đánh giá khách quan, toàn diện về thị trường vốn Việt Nam; đồng hành cùng các cơ quan quản lý trong thúc đẩy thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Bà Fiona Bassett khẳng định FTSE Russell đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý tại châu Á, đồng thời xác định Việt Nam là đối tác lâu dài.

Việc nâng hạng phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách của Việt Nam và niềm tin của nhà đầu tư. FTSE Russell cam kết tiếp tục hỗ trợ toàn diện thị trường vốn Việt Nam, trong đó tập trung nâng cao độ sâu, thanh khoản và khả năng chống chịu của thị trường; hiện đại hóa hạ tầng, phát triển nhà đầu tư tổ chức, tăng cường công cụ quản trị rủi ro và hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới./.