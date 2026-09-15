ASIAD 2026: U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait trong trận ra quân

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nagoya, chiều 15/9, trên sân Nagoya City Minato Soccer ở thành phố Nagoya, đội tuyển U23 Việt Nam đã hòa U23 Kuwait với tỷ số 1-1 trong trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Trong điều kiện trời mưa, các cổ động viên Việt Nam vẫn có mặt trên khán đài để cổ vũ cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Một số cổ động viên Nhật Bản cũng hòa vào không khí cổ vũ, tạo thêm động lực cho các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại Đại hội.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và liên tục tạo sức ép về phía khung thành Kuwait. Phút thứ 4, Thanh Nhàn căng ngang để Quốc Cường băng vào dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà.

Cơ hội đáng tiếc nhất đến ở phút thứ 8. Từ quả phạt góc của Xuân Bắc, Lê Phát liên tiếp tung ra hai cú dứt điểm nhưng bóng lần lượt tìm đến cột dọc và xà ngang. Đến phút 27, U23 Việt Nam thêm một lần bỏ lỡ cơ hội khi cú sút của Thanh Nhàn đưa bóng trúng cột dọc. Dù tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, các cầu thủ Việt Nam không thể ghi bàn và hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục tìm cách đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của Kuwait.

Phút 79, U23 Kuwait bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ một tình huống đá phạt, Omar Al Matar bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới thủ môn Cao Văn Bình.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam nhanh chóng có câu trả lời. Chỉ khoảng 2 phút sau, từ một tình huống cố định, Văn Thuận đưa bóng vào khu vực cấm địa để Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu, san bằng tỷ số 1-1.

Trong những phút còn lại, U23 Việt Nam tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể tạo thêm khác biệt, khép lại trận ra quân với tỷ số hòa 1-1.

Với kết quả này, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên tại bảng C. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1./.

Xem trực tiếp trận ra quân của U23 Việt Nam vs U23 Kuwait trên kênh nào? Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ tường thuật trực tiếp trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026, gặp đối thủ U23 Kuwait trên kênh VTV6 vào lúc 17 giờ chiều 15/9.

​

​