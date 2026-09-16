Ra quân tiếc nuối, U23 Việt Nam tập trung cao độ hướng đến chiến thắng

U23 Việt Nam đã khởi đầu đầy quyết tâm nhưng cuối cùng lại phải chia điểm trong trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Trong suốt thời gian thi đấu tại Nagoya City Minato, U23 Việt Nam là đội thi đấu áp đảo và tung ra đến 27 cú sút về phía khung thành U23 Kuwait nhưng chỉ 1 lần khiến lưới của đối phương rung lên.

Phút 82, từ quả phạt góc bên cánh phải của Lê Văn Thuận, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu tung lưới U23 Kuwait, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng chỉ 3 phút sau khi Almatar Omar ghi bàn mở tỷ số.

Cổ động viên Việt Nam trên sân Nagoya City Minato. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Kết quả này khiến U23 Việt Nam chỉ giành được 1 điểm, cùng Kuwait chia nhau vị trí thứ 2 sau Uzbekistan trong cuộc cạnh tranh vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Trước đó, U23 Uzbekistan khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng đậm 5-1 trong cuộc chạm trán U23 Philippines ở trận mở màn.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Philippines trên sân vận động Nagoya City Minato Soccer vào ngày 18/9. Một chiến thắng trước đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á sẽ giúp U23 Việt Nam có cơ hội thẳng tiến tứ kết của giải đấu.

Hướng đến chiến thắng đầu tiên

Ở trận đấu vừa qua, chứng kiến những gì diễn ra trên sân, Đinh Hồng Vinh không giấu được tiếc nuối khi U23 Việt Nam có nhiều tình huống thuận lợi trước khung thành đối phương nhưng chỉ ghi được một bàn thắng.

“Trận đấu này là một đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng,” huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ đầy tiếc nuối.

Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam cho rằng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu tích cực trong suốt trận đấu và khẳng định ban huấn luyện sẽ nhanh chóng phân tích lại màn trình diễn để có những điều chỉnh phù hợp.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết thêm: “Điểm mà tôi hài lòng là thái độ, tinh thần. Và cái thứ hai nữa, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng sự kết dính của từng cầu thủ trên sân đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất cao.”

Về khả năng tận dụng cơ hội, ông Đinh Hồng Vinh xác định đây là một trong những vấn đề U23 Việt Nam cần cải thiện. Ông cho biết ban huấn luyện sẽ xem lại băng hình, phân tích chi tiết các tình huống và dành thời gian tập luyện để nâng cao hiệu quả trong khâu phối hợp, tiếp cận và dứt điểm.

“Trong bóng đá, để làm sao vận hành, kết thúc cầu môn, những bài phối hợp và tiếp cận cầu môn, xử lý cầu môn cần có sự lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập để làm sao cải thiện tốt hơn," huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng U23 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng để giành kết quả như mong muốn. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Nói về điều kiện chuẩn bị, ông Đinh Hồng Vinh thừa nhận quỹ thời gian tập trung ngắn do lịch thi đấu của V.League 1 và Giải Hạng Nhất Quốc gia. Theo ông, sự gấp gáp này ít nhiều ảnh hưởng tới kế hoạch và quá trình chuẩn bị của đội. Bên cạnh đó, thời tiết mưa lớn trong ngày thi đấu cũng tạo thêm một số bất lợi cho U23 Việt Nam ở trận đấu này.

Tuy vậy, "thuyền trưởng" của U23 Việt Nam đánh giá cao nỗ lực và khát khao của các cầu thủ khi vẫn duy trì được tinh thần thi đấu và sự quyết tâm trong suốt trận đấu.

Tại bảng C, chiến thắng 5-1 của U23 Uzbekistan trước U23 Philippines giúp đội bóng Trung Á có lợi thế về hiệu số sau lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng giải đấu mới chỉ bắt đầu và đội tuyển U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao nhất cho những trận đấu phía trước.

“Đối với bóng đá, mới có trận đấu đầu tiên diễn ra, cho nên không bao giờ có sự chủ quan và chúng tôi luôn phải có sự nỗ lực, tập trung cao vào các trận đấu sắp tới. Mục tiêu của chúng tôi luôn đề ra là giành chiến thắng,” huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ nỗ lực hơn để hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước U23 Philippines ở lượt trận tiếp theo.

ASIAD 2026: U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait trong trận ra quân Với kết quả hòa, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên tại bảng C. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1.