Giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2026/27 công bố nhà tài trợ chính

Ngày 16/9, theo thông tin từ Công ty Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) chính thức trở thành Nhà tài trợ chính của hai đấu trường là Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27.

Theo thỏa thuận, Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026/27 sẽ mang tên SACOMBANK V.League 2-2026/27, trong khi Cúp Quốc gia mùa giải mới có tên SACOMBANK National Cup 2026/27.

Việc có thêm nguồn lực xã hội đồng hành được kỳ vọng góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức hai giải đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy các câu lạc bộ tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng chuyên môn và xây dựng hình ảnh bóng đá chuyên nghiệp.

Giải hạng Nhất Quốc gia SACOMBANK V.League 2-2026/27 đã khởi tranh từ ngày 11/9 và dự kiến kết thúc ngày 16/5/2027. Giải đấu có 14 đội tham dự, tăng 2 đội so với mùa giải trước, gồm Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Minh Sài Gòn, Công an Nhân dân, Đại học Văn Hiến, Huế, Hưng Yên, Khatoco Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Quy Nhơn United, Thái Nguyên, Thép Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Xuân Thiện Phú Thọ.

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách, với tổng cộng 26 vòng đấu, 182 trận. Tổng giá trị giải thưởng là 3,5 tỷ đồng. Đội vô địch nhận 2 tỷ đồng, đội đứng thứ hai nhận 1 tỷ đồng và đội đứng thứ ba nhận 500 triệu đồng.

Kết thúc mùa giải, hai đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp lên Giải Vô địch Quốc gia V-League mùa giải 2027/28. Hai đội xếp cuối sẽ xuống thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia mùa tiếp theo.

Ông Nguyễn Xuân Vũ, đại diện SACOMBANK và ông Phạm Thanh Tuấn, đại diện FPT Telecom thực hiện nghi thức ký kết tài trợ Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2026/27. (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 sẽ khởi tranh từ ngày 18/9/2026 và kết thúc bằng trận chung kết lượt về ngày 30/5/2027.

Giải đấu có 29 trận, áp dụng thể thức loại trực tiếp một trận tại vòng loại, vòng 1/8 và tứ kết; bán kết và chung kết thi đấu hai lượt đi và về.

Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27 có sự góp mặt của 14 đội V-League và 13 đội ở Giải hạng Nhất Quốc gia. Đội vô địch sẽ nhận Cúp, huy chương Vàng và phần thưởng 2 tỷ đồng.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2026/27 đánh dấu những thay đổi trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, trong đó có việc đổi mới nhận diện với thông điệp chung “Sân chơi quốc tế, Lễ hội quốc gia”.

Công nghệ VAR tiếp tục được áp dụng rộng rãi với 5 xe VAR đạt tiêu chuẩn FIFA, hỗ trợ công tác trọng tài và góp phần nâng cao tính công bằng trong các trận đấu.

Ở khía cạnh truyền hình, FPT Play tiếp tục giữ vai trò đối tác truyền hình, hợp tác sản xuất và phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong mùa giải thứ 5 liên tiếp.

Toàn bộ các trận đấu tại Giải hạng Nhất Quốc gia SACOMBANK V.League 2-2026/27 và Cúp Quốc gia 2026/27 được tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng phát sóng của FPT Play, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của người hâm mộ với hai giải đấu./.

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