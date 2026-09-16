ASIAD 2026: Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng áp đảo Qatar

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nagoya, ngày 16/9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng áp đảo 3-0 trước Qatar, với các tỷ số 25-3, 25-8 và 25-9.

Ngay từ những phút đầu trận đấu, các cô gái Việt Nam đã bứt lên mạnh mẽ. Áp lực từ những quả phát bóng uy lực buộc hàng thủ Qatar phải rơi vào thế chống đỡ vất vả, phối hợp với khả năng chắn bóng kiên cố và tấn công nhanh sắc lẹm để mang về chuỗi điểm liên tục.

Qatar gần như không có cơ hội tổ chức những đợt tấn công đủ sức gây khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Thế trận một chiều được thể hiện rõ qua tỷ số 25-3 ở set đầu, khi Việt Nam bỏ xa đối thủ tới 22 điểm.

Sang set 2, Qatar nỗ lực điều chỉnh lối chơi và cải thiện khả năng phòng thủ, nhưng vẫn không thể tạo ra nhiều khác biệt.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép từ những quả phát bóng, đồng thời triển khai tấn công linh hoạt và chắc chắn trong phòng ngự. Việt Nam nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn và khép lại set đấu với tỷ số 25-8.

Set 3 diễn ra với kịch bản tương tự. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu chủ động, kiểm soát tốt những pha bóng trên lưới và duy trì sự tập trung dù đã có lợi thế lớn. Qatar cố gắng bám đuổi nhưng không thể thu hẹp cách biệt. Việt Nam giành chiến thắng 25-9, qua đó hoàn tất thắng lợi 3-0.

Chiến thắng cách biệt trước Qatar giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026, đồng thời tạo thêm đà tâm lý cho những trận đấu tiếp theo./.

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