US Open 2026 lập kỷ lục người xem truyền hình nhờ những màn tranh tài đỉnh cao

Trận chung kết đơn nam Giải Quần vợt Mỹ Mở rộng (US Open) giữa tân vô địch Alexander Zverev và tay vợt chủ nhà Ben Shelton thu hút trung bình 3,2 triệu khán giả trên kênh ABC, mức cao kỷ lục đối với một trận chung kết đơn nam US Open kể từ khi kênh truyền hình thể thao ESPN nắm quyền phát sóng giải đấu năm 2009.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, thông báo ngày 15/9 của ESPN cho biết sức hút của US Open năm nay thể hiện ở cả nội dung đơn nữ. Trận chung kết, trong đó Elena Rybakina đánh bại Aryna Sabalenka để giành chức vô địch, thu hút trung bình 2,7 triệu khán giả, tăng 13% so với năm ngoái.



Trước đó, trận bán kết đơn nam giữa hai tay vợt Mỹ Frances Tiafoe và Ben Shelton đạt trung bình 3,1 triệu khán giả, lập kỷ lục về lượng người xem một trận bán kết đơn nam trong lịch sử phát sóng của ESPN.



Các trận tứ kết trên ESPN thu hút trung bình 1,3 triệu khán giả. Đáng chú ý, trận đấu giữa Carlos Alcaraz và Ben Shelton, kết thúc muộn nhất lịch sử US Open, vẫn có trung bình 1,6 triệu người theo dõi. Trong đó, 967.000 khán giả tiếp tục xem trực tiếp đến những phút cuối, vào khoảng 3h30-3h40 sáng theo giờ miền Đông Mỹ.



Tính trên toàn bộ hệ thống kênh phát sóng, các chương trình trực tiếp US Open năm nay của ESPN đạt trung bình 1,2 triệu khán giả, mức cao nhất kể từ năm 2022./.

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