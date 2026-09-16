Thế vận hội Los Angeles 2028 có thể tạo hơn 40 tỷ USD và hỗ trợ 224.000 việc làm

Theo báo cáo của Tổ chức Phát triển Kinh tế Quận Los Angeles (Mỹ) công bố ngày 15/9, Thế vận hội Olympic và Paralympic Los Angeles 2028 có thể tạo ra từ 20,5-40,6 tỷ USD hoạt động kinh tế tại khu vực Greater Los Angeles (Vùng Đại Los Angeles) và hỗ trợ từ 126.000-224.000 việc làm.

Báo cáo ước tính các hoạt động liên quan đến Olympic và Paralympic có thể tạo ra từ 8,9 tỷ đến 15,6 tỷ USD thu nhập từ lao động, trong khi phần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng thêm cho khu vực được dự báo ở mức 15,4-24 tỷ USD. Các ước tính được xây dựng dựa trên hai mô hình kinh tế khác nhau.

Los Angeles sẽ trở thành thành phố đầu tiên kể từ năm 1948 tổ chức Thế vận hội Mùa Hè mà không xây dựng một địa điểm thi đấu cố định mới. Thay vào đó, các cuộc tranh tài sẽ được tổ chức tại những sân vận động, nhà thi đấu và cơ sở hiện có. Mô hình này giúp thành phố tập trung nguồn lực vào các dự án hạ tầng và giao thông phục vụ lâu dài cho khu vực.

Theo báo cáo, khoảng 8,35 tỷ USD đầu tư vào giao thông, sân bay, hệ thống đi lại và các địa điểm liên quan đã được đẩy nhanh hoặc triển khai trong khuôn khổ chuẩn bị cho Thế vận hội. Các dự án gồm chương trình “28 by 28” của hệ thống giao thông công cộng Metro Los Angeles, các dự án nâng cấp sân bay do Los Angeles World Airports thực hiện, chương trình Elevate28 của thành phố Long Beach, cùng các dự án cải thiện các trung tâm giao thông, mạng lưới cáp quang và Trung tâm Hội nghị Los Angeles.

Hoạt động xây dựng và chuẩn bị cơ sở hạ tầng được dự báo đóng góp đáng kể vào tổng tác động kinh tế của Thế vận hội. Báo cáo cho biết các hoạt động trực tiếp và liên quan đến Olympic có thể hỗ trợ khoảng 124.430 việc làm, chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải, dịch vụ hành chính, nhà hàng, khách sạn và lưu trú. Gần 80% số việc làm này được dự báo chỉ yêu cầu bằng trung học hoặc trình độ thấp hơn.

Lượng du khách cũng được kỳ vọng tạo nguồn đóng góp đáng kể cho kinh tế địa phương. Khoảng 2 triệu du khách từ bên ngoài khu vực Greater Los Angeles được dự báo sẽ đến "thành phố của các vị thần" trong thời gian diễn ra Olympic và Paralympic. Chi tiêu của nhóm du khách này có thể đóng góp trực tiếp từ 1,6 tỷ đến 4,3 tỷ USD cho nền kinh tế Hạt Los Angeles.

Các doanh nghiệp nhỏ cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ nhu cầu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến Thế vận hội. Ban tổ chức LA28 đặt mục tiêu dành 75% các khoản chi tiêu có thể thực hiện trong Vùng Đại Los Angeles và 25% cho các doanh nghiệp nhỏ.

Theo báo cáo, các ngành xây dựng, tổ chức sự kiện, dịch vụ chuyên môn, vận tải, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ hành chính thường mua hơn 80% hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp trong khu vực. Điều này được cho là có thể giúp một phần đáng kể nguồn chi tiêu liên quan đến Thế vận hội quay trở lại nền kinh tế địa phương.

Báo cáo cũng nhấn mạnh tác động của các khoản đầu tư được thúc đẩy bởi quá trình chuẩn bị cho Los Angeles 2028 có thể kéo dài sau khi các cuộc thi kết thúc, đặc biệt thông qua hệ thống giao thông, sân bay, hạ tầng số và các cơ sở công cộng được nâng cấp.

Olympic Los Angeles 2028 dự kiến diễn ra từ ngày 14-30/7/2028, tiếp đó là Paralympic từ ngày 15-27/8/2028. Đây sẽ là lần thứ ba Los Angeles đăng cai Thế vận hội Mùa hè, sau các kỳ Olympic năm 1932 và 1984./.

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