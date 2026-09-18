Đội tuyển Việt Nam công bố danh sách, sẵn sàng chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển tiếp tục duy trì bộ khung vừa thi đấu thành công tại ASEAN Cup 2026, đồng thời đón sự trở lại của một số gương mặt và hai tân binh đáng chú ý.

Phần lớn những cầu thủ đã cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Championship 2026 tiếp tục góp mặt trong đợt tập trung lần này, trong đó có những trụ cột như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 cũng đón sự trở lại của các cầu thủ như Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh.

Ngoài ra những gương mặt mới như Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng cũng đã được ông Kim Sang-sik lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Adou Leygley Minh, sinh năm 1997, hiện khoác áo Công An Hà Nội. Cầu thủ Việt kiều Pháp thi đấu ở vị trí trung vệ và đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League, đồng thời đã được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, hiện thi đấu cho Công An Thành phố Hồ Chí Minh. Williams Minh Hoàng mang hai dòng máu Việt Nam-Anh sở hữu chiều cao 1m90 và đã tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League.

Việc được triệu tập ở tuổi 19 giúp Williams Minh Hoàng có cơ hội làm quen với môi trường đội tuyển quốc gia và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Nguồn: VFF)

Với sự góp mặt của các gương mặt mới cùng bộ khung chủ chốt, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có trong tay nhiều phương án để hướng tới cuộc cạnh tranh tại bảng B, nơi Việt Nam sẽ chạm trán Philippines, Thái Lan và Pakistan.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Trận ra quân gặp Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Với quỹ thời gian chuẩn bị khá ngắn, việc duy trì phần lớn bộ khung đã thi đấu cùng nhau tại ASEAN Championship giúp đội tuyển có sự ổn định về nhân sự và cách vận hành.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu với các đối thủ mạnh trong khu vực và hướng tới những mục tiêu mới sau thành công tại ASEAN Championship 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 có gì hấp dẫn?

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu do FIFA tổ chức, với sự tham dự của các đội tuyển theo hình thức mời. Theo Điều lệ, giải đấu nằm trong khung FIFA Days từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, đồng thời các trận đấu được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển nam với tư cách các trận giao hữu quốc tế diễn ra trong thời gian thuộc lịch thi đấu quốc tế chính thức.

Theo thể thức, FIFA ASEAN Cup 2026 gồm hai hạng đấu quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu: Division 1 - FIFA ASEAN Cup Premier Division và Division 2 - FIFA ASEAN Cup Challenge Division.

Division 1 - bảng B quy tụ 4 đội tuyển gồm: Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore.

Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu 3 trận theo thể thức vòng tròn một lượt và tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết Division 1.

Trong trường hợp các đội bằng điểm sau vòng bảng, FIFA áp dụng hệ thống tiêu chí xếp hạng theo thứ tự, trước hết dựa trên thành tích đối đầu giữa các đội liên quan, sau đó đến hiệu số bàn thắng, số bàn thắng và các tiêu chí tiếp theo; nếu vẫn không thể phân định, thứ hạng FIFA sẽ được áp dụng.

Theo lịch thi đấu tổng thể, các trận đấu vòng bảng Division 1 diễn ra từ ngày 25/9 đến 3/10. Trận chung kết Division 1 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 5/10 tại sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia) trong khi trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày.

Nếu trận chung kết kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ (gồm hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút). Trong trường hợp vẫn bất phân thắng bại, kết quả sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu./.

Đội tuyển Việt Nam thống trị các giải thưởng cá nhân tại ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam thống trị giải thưởng cá nhân tại ASEAN Cup 2026 khi Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son và thủ thành Lê Giang Patrik được vinh danh ở các danh hiệu chính.