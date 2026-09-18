Chuyển đổi số bứt phá làng nghề và kinh tế nông thôn

Giữa dòng chảy không ngừng của công nghệ và hội nhập, những vùng quê trên khắp mọi miền đất nước đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ chưa từng có. Ở đó, kinh tế nông thôn không chỉ dựa vào phương thức sản xuất truyền thống mà đang vươn lên tầm cao mới nhờ tư duy đổi mới sáng tạo và làn sóng số hóa toàn diện.

Podcast của Báo Điện tử VietnamPlus sẽ khám phá bức tranh sinh động về hành trình chuyển mình đầy cảm hứng ấy của nông thôn Việt Nam. Đó là nơi tư duy quản trị hiện đại, các mô hình "thôn số" vùng cao hay làn sóng kinh tế số hòa quyện cùng tâm huyết giữ nghề, sự sáng tạo của tuổi trẻ và các giá trị văn hóa bản địa lâu đời. Tất cả tạo nên những sinh kế bền vững, chắp cánh cho nông sản và sản phẩm làng nghề vươn xa trên thị trường số.

Những nội dung chính có trong chương trình:

Xã biên giới Bát Xát (Lào Cai) ra mắt mô hình "Thôn số" gắn với tiêu thụ nông sản

Đổi mới cách quảng bá sản phẩm OCOP trên không gian số tại Thanh Hóa

Ngày hội Làng nghề truyền thống gắn với phát triển kinh tế nông thôn ở Bắc Ninh

Tuổi trẻ Ninh Bình đưa sản phẩm truyền thống vươn xa nhờ công nghệ

Làng chiếu Hới (Hưng Yên) giữ lửa nghề truyền thống trong kỷ nguyên số./.