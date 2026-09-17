Bộ Nông nghiệp và Môi trường “đặt hàng” sản phẩm công nghệ chiến lược

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn số 10598/BNNMT-KHCN gửi thủ trưởng các vụ, cục, viện, trường, học viện thuộc bộ; sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố; tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, hiệp hội, hội; các chuyên gia và nhà khoa học, đề nghị đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo bộ này, các đề xuất cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược; đảm bảo phù hợp Danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và các chương trình, kế hoạch liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đặc biệt, các đề xuất phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhu cầu thị trường và lợi thế của ngành, địa phương, đơn vị; ưu tiên những nhiệm vụ có tính cấp thiết, tính mới; có khả năng làm chủ công nghệ; tạo sản phẩm giá trị gia tăng cao; có khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng kỳ vọng các đề xuất sẽ góp phần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trực tiếp giải quyết các bài toán của ngành, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; cũng như bảo đảm an ninh, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Với tinh thần đó, mỗi đề xuất cần phải xác định rõ bài toán hoặc nhu cầu thực tiễn cần giải quyết; mục tiêu, nội dung, kết quả đầu ra; mức độ làm chủ công nghệ; lộ trình phát triển công nghệ hoặc phương án ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm; nguồn lực và phương án tổ chức thực hiện.

Đối với nhiệm vụ và sản phẩm công nghệ chiến lược, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra 4 yêu cầu trọng tâm: Tạo ra hoặc làm chủ công nghệ lõi; tạo sản phẩm có tính cạnh tranh và giá trị gia tăng cao; giảm phụ thuộc vào công nghệ, sản phẩm nhập khẩu; từng bước hình thành năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và thị trường.

Đặc biệt, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất nhiệm vụ không dừng ở nội dung nghiên cứu mà phải xác định rõ khả năng tạo sản phẩm, ứng dụng kết quả vào thực tiễn và hình thành năng lực công nghệ trong nước. Bên cạnh đó, đơn vị đề xuất cũng phải đánh giá hiện trạng và khoảng cách công nghệ; mức độ phụ thuộc vào nước ngoài; những hạn chế cần khắc phục và tính cấp thiết của bài toán.

Với nhiệm vụ đề nghị Nhà nước đặt hàng, đề xuất cần làm rõ tính chiến lược, quy mô nguồn lực, mức độ rủi ro hoặc yêu cầu phối hợp vượt quá khả năng tự triển khai của một tổ chức, doanh nghiệp. Một yêu cầu xuyên suốt được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt ra là nhiệm vụ phải gắn nghiên cứu với ứng dụng và thị trường.

Để đảm bảo yêu cầu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý hồ sơ đề xuất phải xác định rõ công nghệ, sản phẩm mục tiêu; các mốc phát triển; sản phẩm và chỉ tiêu chủ yếu; lộ trình phát triển, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa; thời gian thực hiện; tổng kinh phí và cơ cấu nguồn vốn. Đồng thời, cần xác định tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực tham gia; doanh nghiệp dự kiến tiếp nhận, ứng dụng, sản xuất hoặc thương mại hóa kết quả. Qua đó, bảo đảm kết quả nghiên cứu có địa chỉ ứng dụng và phương án khai thác cụ thể ngay từ khi xây dựng nhiệm vụ.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các chỉ tiêu đầu ra phải được lượng hóa phù hợp với từng nhiệm vụ, trong đó có thể bao gồm công nghệ lõi được tạo ra hoặc làm chủ; thiết kế, giải pháp, quy trình công nghệ; tỷ lệ giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; giá trị kinh tế và tài sản sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, các đề xuất cần làm rõ năng lực trong nước có thể huy động; các kết quả nghiên cứu, tài sản công nghệ, phòng thí nghiệm, thiết bị, dữ liệu, hạ tầng thử nghiệm có thể kế thừa; phương án phối hợp giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức liên quan; khả năng ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng kết quả phải được xác định cụ thể; tổ chức đề xuất cần dự kiến đơn vị tiếp nhận hoặc phương án tiếp tục phát triển sản phẩm sau khi nhiệm vụ kết thúc./.

Khoảng 814.000 sản phẩm đã được đăng ký truy xuất nguồn gốc nông sản Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã kết nối 24/34 tỉnh, thành phố, với 814.000 sản phẩm đã được đăng ký truy xuất nguồn gốc.