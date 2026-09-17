Công ty Việt thiết kế thành công UAV vận tải hạng nặng 230 kg, chở được 100 kg

CT UAV mới đay đã công bố thiết kế và bay thử nghiệm thành công UAV vận tải hạng nặng mang tên CT Pegas 230, có khối lượng cất cánh tối đa 230 kg và khả năng mang tải lên tới 100 kg.

Với khối lượng cất cánh tối đa 230 kg và khả năng mang tải tới 100 kg, CT Pegas 230 được định hướng tham gia hoạt động vận tải trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt tại những khu vực có địa hình khó tiếp cận như Tây Bắc, cao nguyên, biển đảo và vùng kênh rạch, lầy lội ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong lĩnh vực xây dựng và khai khoáng, mẫu UAV này được định hướng hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị tới các công trình khó tiếp cận, các mỏ ở khu vực đồi núi, vùng sâu hoặc địa hình hiểm trở.

UAV này cũng được thiết kế để phục vụ việc vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt hệ thống truyền tải điện, điện gió và điện mặt trời. Đối với môi trường biển và hải đảo, mẫu UAV này cũng có thể đảm nhiệm việc vận chuyển hàng hóa giữa đất liền, đảo, tàu và các công trình ngoài khơi.

Một trong những hướng ứng dụng được CT UAV nhấn mạnh là cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Theo đó, UAV có thể hỗ trợ vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men và các vật tư thiết yếu tới những khu vực khó tiếp cận, góp phần rút ngắn thời gian tiếp tế và hỗ trợ lực lượng cứu hộ triển khai nhiệm vụ.

Đại diện công ty cho biết ngay trong ngày đầu công bố, mẫu UAV này đã nhận được đơn đặt hàng 135 máy bay từ một số đơn vị trong nước. Doanh nghiệp đồng thời tiếp tục làm việc với các đối tác tại một số quốc gia khác.

Theo CT UAV, phát triển UAV hạng nặng như CT Pegas 230 đặt ra yêu cầu kỹ thuật cao đối với nhiều thành phần, từ kết cấu khung thân, hệ thống động lực, điều khiển bay đến khả năng kháng gió và duy trì ổn định khi mang tải lớn. Các giải pháp bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành cũng là một yêu cầu quan trọng đối với dòng UAV này.

Sau nhiều năm tập trung làm chủ công nghệ, đại diện công ty cho biết doanh nghiệp đã chuyển sang giai đoạn tự phát triển các phát minh, sáng chế và giải pháp kỹ thuật của riêng mình. Sản phẩm UAV này được đăng ký tại Việt Nam và một số nước như Hoa Kỳ, Australia.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình phát triển công nghệ UAV, ông Trần Quang Khôi, Phó Tổng Giám đốc CT UAV cho biết doanh nghiệp đã trải qua quá trình nghiên cứu và đầu tư kéo dài nhiều năm. Theo ông Khôi, dù còn những khó khăn, công ty sẽ tiếp tục tập trung chứng minh năng lực thông qua sản phẩm, năng lực công nghệ và kết quả trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đã đến lúc cần có sự giúp sức của Nhà nước và xã hội như tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW."

Cùng với CT Pegas 230, đại diện công ty cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển một mẫu UAV siêu nặng có khả năng mang tải lên tới 500 kg. Sản phẩm này dự kiến được doanh nghiệp ra mắt trong thời gian tới./.

Hành trình ba thập kỷ từ chiếc điện thoại bàn đến máy bay không người lái Từ những chiếc điện thoại bàn đến chip bán dẫn, UAV vượt biển hôm nay, CT Group đang có hành trình hơn 30 năm bền bỉ với khát vọng làm chủ công nghệ Việt.