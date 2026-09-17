Nền tảng YouTube tiếp cận tới 93% người dùng Internet Việt Nam mỗi ngày

Tại sự kiện YouTube Festival Vietnam 2026 lần đầu tiên được tổ chức vào 16/9, Google đã quy tụ hơn 700 nhà sáng tạo nội dung, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà tiếp thị cùng các đối tác.

Thông qua những dữ liệu mới về hệ sinh thái YouTube, Google cho hay YouTube tiếp cận 93% người dùng Internet tại Việt Nam mỗi ngày.

Theo nghiên cứu Future of Video 2026 do Google/Kantar thực hiện tại Việt Nam, YouTube là nền tảng xem video số 1 tại quốc gia hình chữ S.

Google định vị hệ sinh thái YouTube tại Việt Nam dựa trên ba trụ cột gồm Văn hóa, Kết nối và Thương mại. Ở khía cạnh văn hóa, nền tảng này được mô tả là nơi nội dung Việt tiếp cận khán giả trong và ngoài nước, với hơn 50% thời lượng xem đến từ quốc tế.

Về kết nối, hơn 180.000 kênh tại Việt Nam đã có trên 10.000 người đăng ký, trong khi lượng video Shorts tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Ở trụ cột thương mại, YouTube nhấn mạnh vai trò của nhà sáng tạo trong quyết định mua sắm và các hình thức tích hợp mua hàng trên nhiều thiết bị.

Theo ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, YouTube không chỉ được sử dụng để giải trí mà còn trở thành nơi người dùng tìm kiếm thông tin và khám phá nội dung văn hóa. Ông cho biết mỗi ngày có 93% người dùng Internet Việt Nam truy cập nền tảng này.

Đại diện Google nhấn mạnh vai trò của YouTube trong việc tiếp cận 93% người dùng Internet tại Việt Nam mỗi ngày. (Ảnh: Google)

"Hơn một thập kỷ qua, từ một nền tảng chia sẻ video sơ khởi, YouTube trở thành một phần gắn liền với đời sống văn hóa và kinh tế số. Khi các nhà sáng tạo chia sẻ đam mê, nội dung của họ không chỉ kết nối cộng đồng trong nước và đưa bản sắc Việt Nam đến với khán giả quốc tế, mà còn tạo ra những giá trị kinh doanh có thể đo lường cho thương hiệu," ông Marc Woo cho biết.

Một điểm khác được YouTube nhấn mạnh là vòng đời của nội dung. Khoảng 40% tổng lượt xem video diễn ra sau hơn 30 ngày kể từ khi video được đăng tải. Theo Google, đặc điểm này giúp nội dung tiếp tục được tìm kiếm và xem trong thời gian dài thay vì chỉ tạo lượng truy cập trong thời gian ngắn.

Ở khía cạnh thương mại, 82% người xem tại Việt Nam cho biết họ có nhiều khả năng mua sản phẩm được giới thiệu bởi nhà sáng tạo mà mình tin tưởng. Tỷ lệ này được Google đặt cạnh mức 74% của các nền tảng chuyên về video ngắn.

Google cũng dẫn một phân tích tổng hợp cho biết YouTube đạt chỉ số lợi nhuận trên một khoản đầu tư (ROI) cao hơn 1,5 lần so với tổng thể các kênh truyền thông tại Việt Nam trong giai đoạn 2022-2025.

Sự kiện YouTube Festival cũng diễn ra Lễ trao giải YouTube Works Awards Vietnam 2026 vinh danh các thương hiệu và công ty quảng cáo (agency) đã thực hiện những chiến dịch quảng cáo sáng tạo, đổi mới và hiệu quả nhất trên YouTube, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh rõ rệt.

Tập đoàn Viettel được vinh danh với chiến dịch "Viettel 5G: Changing Who Gets to Connect During Tet". (Ảnh: Google)

Tập đoàn Viettel được vinh danh giải thưởng cao nhất với chiến dịch "Viettel 5G: Changing Who Gets to Connect During Tet." Chiến dịch đã kết hợp khéo léo nghệ thuật kể chuyện mùa lễ hội với chiến lược triển khai đa màn hình linh hoạt, khắc họa cách công nghệ thời hiện đại gắn kết các gia đình trên khắp Việt Nam trong dịp lễ quan trọng nhất. Chiến dịch này đồng thời chiến thắng ở hạng mục Best of Festive.

Các đơn vị chiến thắng nổi bật ở những hạng mục khác bao gồm: FPT Long Châu giành giải Kể chuyện Đa định dạng (Multiformat Storytelling) với chiến dịch giàu tính thấu cảm "From Fear to Trust: Long Châu's 'Tiêm iu' Vaccination Journey." MSD HH Vietnam được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu và Nhà sáng tạo (Brands & Creators) khi đồng hành cùng nghệ sĩ Amee trong chiến dịch "You Matter, Take Charge"./.

Google giới thiệu 50 câu chuyện đổi mới sáng tạo cùng AI tại Việt Nam Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, Google đã giới thiệu 50 câu chuyện tạo cảm hứng thúc đẩy và nâng cao năng lực AI cho người dân tại Việt Nam.