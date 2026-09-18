Rạng sáng 18/9, các lực lượng chức năng phối hợp cùng thợ lặn chuyên nghiệp gấp rút triển khai công tác tìm kiếm một nam sinh nghi bị nước cuốn mất tích tại khu vực thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Bản tin 60s ngày 18/9/2026 gồm những nội dung sau:

Khẩn trương tìm kiếm nam sinh nghi mất tích khi qua vùng ngập tại Hà Nội.

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