Hàng nghìn chiếc iPhone 18 Pro đầu tiên tới tay người dùng tại Việt Nam

Hàng nghìn iPhone 18 Pro và Pro Max đầu tiên đã đến tay người dùng Việt Nam, trong bối cảnh lượng đơn đặt trước tăng mạnh so với thế hệ trước.

Sáng nay 18/9, hàng nghìn chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đầu tiên đã đến tay người dùng Việt Nam. Nước ta tiếp tục được Apple đưa vào nhóm thị trường mở bán sớm, với thời gian giao những thiết bị đầu tiên từ 8 giờ sáng.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, từ sớm rất đông khách hàng đã đến các cửa hàng bán lẻ uỷ để nhận máy, tạo nên bầu không khí mua sắm sôi nổi, tấp nập. Số liệu tổng hợp từ các đại lý bán lẻ chính cho thấy trong đợt đặt hàng đầu tiên 12/9 có khoảng hơn 300 nghìn đơn đặt hàng cho bộ đôi iPhone 18, tăng trưởng từ 2-3 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, iPhone 18 Pro Max vẫn là mẫu máy được đặt nhiều nhất, sau đó đến phiên bản Pro. Đặc biệt, 2 màu máy mới đỏ rượu vang và đỏ băng thanh được khách yêu thích nhất./.