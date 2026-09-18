Ra mắt mô hình “Tammi OA” - Chính quyền số ở cơ sở

Ngày 18/9, Ủy ban Nhân dân phường Phong Cốc (Quảng Ninh) phối hợp với Viettel Quảng Ninh chính thức ra mắt mô hình "Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc."

Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, điều hành và xây dựng chính quyền số ở cấp cơ sở.

"Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc" là kênh tương tác hai chiều trực tiếp, hiện đại và hiệu quả giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Mô hình được xây dựng trên nền tảng siêu ứng dụng Tammi do Tập đoàn Viettel phát triển, cung cấp tài khoản chính thống có xác thực pháp lý (tích xanh).

Nền tảng tích hợp nhiều tính năng hiện đại như nhắn tin, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến đông người cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu hằng ngày (thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, y tế, mua sắm, trợ lý AI).

Thông qua "Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc", chính quyền địa phương có thêm kênh truyền thông chính thức hỗ trợ công tác quản trị, điều hành, truyền tải thông tin, lịch công tác và cập nhật nhanh chóng các chủ trương, chính sách và thông báo đến người dân.

Đáng chú ý, thông tin có thể phân nhóm theo từng địa bàn, tổ dân phố để bảo đảm chính xác và phù hợp với đúng đối tượng. Nền tảng cũng hỗ trợ trao đổi và họp trực tuyến với cán bộ, tổ dân phố khi cần thiết.

Ở chiều ngược lại, người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị trực tiếp kèm hình ảnh thực tế đời sống đến chính quyền địa phương.

Chính quyền phường Phong Cốc đặt mục tiêu đến hết tháng 10/2026, 100% người dân trên địa bàn sẽ cài đặt và sử dụng ứng dụng Tammi OA.

Ngay sau lễ ra mắt, các Tổ công nghệ số cộng đồng đã ra quân hướng dẫn người dân đăng ký và khai thác các tiện ích.

Tính đến nay, Viettel Quảng Ninh đã cài đặt thành công siêu ứng dụng Tammi cho khoảng 200.000 khách hàng trên địa bàn và đang tiếp tục phối hợp mở rộng mô hình đến các địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp./.

Đẩy mạnh chuyển đổi số: Tạo động lực mới cho chính quyền địa phương 2 cấp Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động sắp xếp tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và đạt được kết quả tích cực.