Nghệ An đặt mục tiêu 80% sản phẩm OCOP lên nền tảng số

Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030, có 90% số xã, phường trên địa bàn tỉnh có thương nhân thực hiện bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến; tối thiểu 40% địa bàn cấp xã có điểm hỗ trợ thương mại điện tử. Đáng chú ý, 80% sản phẩm OCOP còn hiệu lực công nhận và đáp ứng điều kiện được giới thiệu, quảng bá hoặc kinh doanh trên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử phù hợp.

Theo đó, Nghệ An sẽ tận dụng lợi thế về vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất, logistics và nguồn nhân lực để tăng cường liên kết vùng, hình thành mạng lưới phân phối thương mại điện tử giữa các địa phương. Thương mại điện tử trở thành một trong những động lực thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cho biết, để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Nghệ An sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thương mại điện tử; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, chống thất thu thuế, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng với hoàn thiện công tác quản lý, Nghệ An sẽ chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng thương mại điện tử, gồm viễn thông, dữ liệu, logistics, bưu chính và thanh toán điện tử; mở rộng mạng lưới giao nhận hàng hóa đến khu vực nông thôn, miền núi. Tỉnh cũng xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về thương mại điện tử, sản phẩm chủ lực, nông sản và sản phẩm OCOP, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, kết nối sản xuất với thị trường và hỗ trợ xúc tiến thương mại trên nền tảng số.

Nghệ An cũng tăng cường hợp tác quốc tế, liên kết vùng, tận dụng các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác và cơ hội xuất khẩu.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân thông qua đào tạo. Tỉnh sẽ mở các lớp tập huấn về kinh doanh trên nền tảng số, quản trị gian hàng, marketing số, thanh toán điện tử và chuyển đổi số. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ phát triển gian hàng số, cửa hàng số, tham gia các sàn thương mại điện tử, gắn với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Làng nghề bánh đa vừng Vĩnh Đức (Đô Lương, Nghệ An) với lịch sử hơn 300 năm đang khẳng định thương hiệu quốc tế nhờ chất lượng độc đáo và đạt tiêu chuẩn OCOP. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Về nâng cao năng lực cạnh tranh, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030, có 100% thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại điện tử được thực hiện trên môi trường số; tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt trên 70%; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt trên 80%; có 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến đạt 70%; tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng bình quân trên 25%/năm; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử đạt từ 20% trở lên trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Tỷ lệ doanh nghiệp đáp ứng bộ tiêu chí quốc gia về thương mại điện tử bền vững đạt 60%./.

Nghệ An: OCOP đã có thương hiệu, vì sao nông sản vẫn lo đầu ra? Bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải hoàn thiện chuỗi liên kết, mở rộng thị trường để OCOP thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn ở Nghệ An.