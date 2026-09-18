Tập đoàn Geely của Trung Quốc muốn xây dựng trung tâm sản xuất ôtô ở Algeria

Tập đoàn sản xuất ôtô Geely của Trung Quốc đang triển khai kế hoạch đầy tham vọng tại Algeria, hướng tới xây dựng một cơ sở sản xuất hiện đại, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và đưa quốc gia Bắc Phi này trở thành trung tâm sản xuất, phân phối ôtô trong khu vực.

Ông Jason Liu, Giám đốc khu vực phụ trách kinh doanh và tiếp thị của Geely, cùng ông Saïd Abdelmounaime, Giám đốc tiếp thị của tập đoàn tại Algeria, đã giới thiệu định hướng phát triển của thương hiệu Geely tại thị trường Algeria.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch của Geely là khả năng đưa một nhà máy vào vận hành chỉ khoảng 6 tháng sau khi hoàn tất các thủ tục cấp phép. Cơ sở này được định hướng ứng dụng dây chuyền tự động hóa và robot công nghệ cao, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mức độ nội địa hóa trong sản xuất.

Bên cạnh việc cung cấp ôtô cho thị trường Algeria, Geely hướng tới phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhân lực và chuyển giao kinh nghiệm, kỹ năng kỹ thuật cho các đối tác ở Algeria. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu từng bước mở rộng hoạt động từ lắp ráp, sản xuất ở Algeria sang phục vụ các thị trường khác trong khu vực.

Theo kế hoạch, các mẫu xe hybrid (xăng điện) có thể được đưa vào sản xuất tại Algeria trong vòng 5 năm tới. Định hướng này phù hợp với xu thế phát triển phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, đồng thời mở ra khả năng đa dạng hóa các dòng xe được sản xuất tại quốc gia Bắc Phi.

Việc Geely thúc đẩy đầu tư diễn ra trong bối cảnh Algeria đang tìm cách phát triển ngành công nghiệp ôtô, tăng tỷ lệ sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc vào xe nhập khẩu.

Đối với Algeria, dự án được kỳ vọng góp phần tạo việc làm, phát triển mạng lưới nhà cung cấp linh kiện, nâng cao năng lực kỹ thuật và thúc đẩy chuyển giao công nghệ./.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang gây áp lực lên các đối thủ Anh Các thương hiệu Trung Quốc mở rộng sự hiện diện, giành được thị phần với các mẫu xe điện và xe hybrid cắm điện có giá cạnh tranh, làm gia tăng cạnh tranh với các nhà sản xuất ôtô lâu đời tại Anh.

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