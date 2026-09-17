Quyết định tăng lãi suất của Fed gây sức ép lên các đồng tiền châu Á

Quyết định tăng lãi suất bất ngờ cùng lập trường cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kích hoạt đà lao dốc của đồng yen Nhật Bản và phủ bóng đen lên các đồng tiền châu Á.

Diễn biến này đang đẩy Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vào thế khó ngay trước thềm cuộc họp chính sách vào ngày 18/9, buộc cơ quan này phải phát đi những tín hiệu thắt chặt mạnh mẽ hơn nếu muốn chặn đứng đà rơi của nội tệ.

Trong phiên họp ngày 16/9, Fed đã nâng chi phí vay lần đầu tiên kể từ năm 2023 và phát tín hiệu sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước khi năm 2026 khép lại. Động thái này khiến giới đầu tư lập tức định giá kịch bản Fed sẽ tiến hành thêm 3 đợt tăng lãi suất nữa cho đến giữa năm sau, qua đó đe dọa nới rộng thêm khoảng cách chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản.

Hệ quả là đồng yen đã sụt giảm tới 1% trong đêm qua, rơi xuống mức 156,42 yen/USD, xóa sạch chuỗi phục hồi mạnh mẽ hồi đầu tháng. Thị trường hợp đồng hoán đổi chỉ số qua đêm hiện đã phản ánh gần như toàn bộ khả năng BoJ sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 18/9.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo một mức tăng khiêm tốn như vậy sẽ không đủ sức hỗ trợ đồng yen nếu Thống đốc Kazuo Ueda không đưa ra thông điệp đủ cứng rắn tại cuộc họp báo sau phiên họp.

Ông Glenn Yin, Giám đốc Nghiên cứu tại tổ chức ACCM (Melbourne), nhận định: "Nhật Bản đang đối mặt với áp lực khổng lồ vừa phải tăng lãi suất, vừa phải phát đi thông điệp cứng rắn nhằm giảm thiểu thiệt hại. Nếu BoJ gây thất vọng, nguy cơ đồng yen trượt nhanh về mốc 160 yen/USD là điều hoàn toàn có thể xảy ra.”

Đồng quan điểm, ông Rinto Maruyama, chiến lược gia cấp cao tại SMBC Nikko Securities, cho rằng giá dầu neo cao và đồng yen yếu đi là cơ sở để BoJ nêu bật rủi ro lạm phát gia tăng. Nếu BoJ phát tín hiệu ôn hòa, tỷ giá yen/USD nhiều khả năng sẽ tiến lên ngưỡng 158 yen/USD.

Các chuyên gia phân tích kỹ thuật như Akira Moroga thuộc Ngân hàng Aozora và Nick Twidale thuộc AT Global Markets cũng chỉ ra ngưỡng kháng cự then chốt tiếp theo của cặp tỷ giá này nằm quanh đường trung bình động 200 ngày, tương đương khoảng 158,40-158,50 yen/USD.

Ngoài ra, nguy cơ can thiệp tiền tệ chung giữa Nhật Bản và Mỹ vẫn hiện hữu, khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent liên tục phát tín hiệu ủng hộ một đồng yen mạnh hơn.

Làn sóng thắt chặt mới của Fed không chỉ nhắm vào đồng yen mà còn kéo chỉ số các đồng tiền mới nổi (EM) giảm giá sang ngày thứ 5 liên tiếp. Áp lực lạm phát kéo dài do giá năng lượng leo thang đang khiến các ngân hàng trung ương châu Á rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi không còn nhiều dư địa xoay xở.

Đối với đồng AUD, đợt tăng lãi suất của Fed đang làm giảm sức hấp dẫn từ mức lãi suất tiền mặt tương đối cao của Ngân hàng trung ương Australia (RBA).

Chuyên gia Glenn Yin của ACCM và Joe Unwin thuộc Apostle Funds Management cùng nhận định: quyết định của Fed đánh dấu chu kỳ cắt giảm lãi suất toàn cầu đã chấm dứt và chu kỳ tăng lãi suất có thể đã quay trở lại.

Bối cảnh này, cộng hưởng với giá năng lượng leo thang, đang tạo áp lực buộc RBA phải cân nhắc nâng lãi suất cơ bản ngay vào cuối tháng này, đồng thời đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Australia lên cao.

Trên thị trường chứng khoán, chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade cảnh báo tâm lý lo ngại sẽ tiếp tục bao trùm các sàn giao dịch châu Á.

Triển vọng các điều kiện tiền tệ bị thắt chặt hơn nữa sẽ tạo ra "cơn gió ngược" đối với tất cả các thị trường cổ phiếu, trong đó các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản (REITs) hay các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng định giá cao sẽ chịu tổn thương nặng nề nhất./.

Nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao, Fed quyết định tăng lãi suất Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua trong bối cảnh ngân hàng trung ương này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao.