Nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao, Fed quyết định tăng lãi suất

Ngày 16/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua trong bối cảnh ngân hàng trung ương này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thuộc Fed đã nhất trí bỏ phiếu nâng lãi suất lên mức từ 3,75% đến 4,00%, viện dẫn tình trạng lạm phát "đang ở mức cao."

Cơ quan này cũng cho biết đợt tăng lãi suất sẽ hỗ trợ đưa chỉ số lạm phát "trở lại mục tiêu" 2% một cách kịp thời hơn.

Ngoài ra, Fed cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP vào cuối năm lên 2,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm.

Theo Báo cáo Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) cũng được công bố ngày 16/9, đa số các nhà hoạch định chính sách của Fed dự báo sẽ cần ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm 2026.

Lần gần nhất Fed tăng lãi suất là vào năm 2023, thời điểm cơ quan này vẫn đang nỗ lực ngăn chặn lạm phát hậu đại dịch COVID-19.

Nền kinh tế Mỹ đã phải đối mặt với tình trạng lạm phát vượt mục tiêu trong nhiều năm, giá cả đã tăng vọt kể từ khi cuộc xung đột Mỹ-Iran bùng phát, trong khi các chính sách thuế quan của Mỹ và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra.

Fed đã giữ nguyên lãi suất kể từ tháng Một, chọn cách chờ đợi để đánh giá tác động của các cú sốc giá năng lượng và để ảnh hưởng của thuế quan đối với giá cả lan tỏa khắp nền kinh tế.

Tuy nhiên, tại cuộc họp gần nhất vào tháng Bảy vừa qua, 1/4 số thành viên có quyền biểu quyết của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã không đồng tình với quyết định giữ nguyên lãi suất và kêu gọi tăng lãi suất ngay lập tức.

Kể từ đó, các nhà hoạch định chính sách khác - bao gồm cả Chủ tịch Fed Kevin Warsh - đã ám chỉ rằng nếu lạm phát không chậm lại một cách đáng kể, Fed có thể cần phải can thiệp.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám được ghi nhận ở mức 3,4% - không thay đổi so với tháng trước đó, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu dài hạn 2% của Fed.

Trước khi quyết định của Fed được công bố, chuyên gia kinh tế của KPMG Diane Swonk đã đưa ra nhận định rằng: "Lạm phát đã lan rộng khắp nền kinh tế và đang dần ăn sâu vào hành vi của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp - đây chính xác là điều mà Fed phải ngăn chặn"./.

Lạm phát tăng trở lại, Fed đứng trước bài toán khó về lãi suất Lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến cùng sức ép từ giá năng lượng và làn sóng đầu tư lớn vào AI đang đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trước bài toán khó về lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9.