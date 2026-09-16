Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 30 năm

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 1,25% trong cuộc họp ngày 17-18/9, mức cao nhất trong hơn 30 năm.

Quyết định này nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu leo thang sau khủng hoảng Trung Đông và đồng yen xuống mức thấp nhất trong 40 năm. Lạm phát tháng 7/2026 tăng nhanh, tiến gần mục tiêu 2% của BoJ.

Chuyên gia Marcel Thieliant của Capital Economics dự báo lạm phát (không tính thực phẩm tươi sống và năng lượng) có thể tăng lên 2,5% vào đầu năm tới và lạm phát chung có thể vượt 3% nếu chính phủ không khôi phục trợ cấp điện, khí đốt. Ông dự báo lãi suất có thể đạt 2% vào giữa năm 2027.

Theo cựu lãnh đạo chính sách tiền tệ Nhật Bản Takehiko Nakao, BoJ cần sớm tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, bởi nếu chậm trễ, sau này có thể phải tăng mạnh hơn. Ông cũng cảnh báo đồng yen yếu đang làm giảm sức mua, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu dùng và đầu tư.

Trong khi đó, chuyên gia Shigeto Nagai của Oxford Economics cho rằng việc Mỹ và Nhật Bản cùng can thiệp vào thị trường ngoại hối hồi tháng 7 vừa qua chỉ có tác động trong thời gian ngắn.

Theo ông, động thái này còn làm tăng sức ép buộc BoJ đẩy nhanh việc tăng lãi suất, do thị trường cho rằng Mỹ muốn Nhật Bản hành động nhanh hơn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các bước đi của BoJ nhằm khắc phục tình trạng đồng yen mất giá.

Tại Nhật Bản kế hoạch tăng chi tiêu công, nhất là cho quốc phòng, cùng với việc giảm thuế bán hàng thực phẩm từ tháng 4/2027 của Thủ tướng Sanae Takaichi đang khiến giới đầu tư lo ngại. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản đã vượt 3%, mức cao nhất kể từ năm 1996./.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cân nhắc nâng lãi suất Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cân nhắc nâng lãi suất chính sách lên khoảng 1,25% tại cuộc họp chính sách ngày 17-18/9 tới, nếu được thực hiện, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên trong vòng ba tháng.