Sắc đỏ ngập tràn Phố Wall sau khi Fed nâng lãi suất

Ngày 16/9, các thị trường tài chính-chứng khoán Mỹ chao đảo và chốt phiên giao dịch trong sắc đỏ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm, đồng thời phát đi tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Theo phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ), Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed đã quyết định nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất liên bang lên 3,75%-4%. Đây là lần nâng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2023.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vững, song nhấn mạnh lạm phát chưa giảm đủ nhanh.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong cuộc họp báo sau đó cho rằng xu hướng giá cả hầu như chưa được cải thiện, trong khi nền kinh tế đã mạnh lên kể từ cuộc họp chính sách gần nhất. Fed cho biết khả năng tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới để bảo đảm lạm phát quay về mục tiêu 2%.

Phản ứng ngay sau bước đi này của Fed, thị trường chứng khoán Phố Wall, vốn tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch nhờ đà hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ, đã đảo chiều mạnh khiến sắc đỏ ngập tràn sàn giao dịch.

Đóng phiên giao dịch cùng ngày, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 631,33 điểm, tương đương 1,21%, xuống 51.461,78 điểm. S&P 500 mất 33,59 điểm, hay 0,44%, xuống 7.552,14 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite hầu như đi ngang nhưng vẫn giảm 3,15 điểm, xuống 25.978,43 điểm.

Áp lực bán dường như tập trung ở các cổ phiếu nhạy cảm với chu kỳ kinh tế và giá hàng hóa. Chỉ số năng lượng trong S&P 500 giảm 3%, mức giảm mạnh nhất trong 11 nhóm ngành chính, trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt. Cổ phiếu Chevron giảm 2,9%, Exxon Mobil mất 3,5%, còn Devon Energy và Conoco Phillips đều giảm trên 5%. Trái lại, nhóm công nghệ là điểm sáng hiếm hoi, với chỉ số cổ phiếu bán dẫn tăng 0,6%; Intel tăng 4% sau thông tin SK hynix của Hàn Quốc đàm phán hợp tác sản xuất chip nhớ tại Mỹ.

Trên thị trường trái phiếu, theo nhật báo Phố Wall, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại trên ngưỡng tâm lý 5%, lên khoảng 5,01%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm - nhạy cảm hơn với triển vọng chính sách Fed - tăng khoảng 7 điểm cơ bản, lên 4,73%. Diễn biến này phản ánh đánh giá của nhà đầu tư rằng lãi suất sẽ duy trì cao lâu hơn nhằm đối phó lạm phát.

Chỉ số đồng USD tăng lên khoảng 100,25 sau quyết định của Fed, khi chênh lệch lợi suất có lợi hơn cho đồng tiền bạc xanh. Sự mạnh lên của đồng USD cùng với đà tăng của lợi suất trái phiếu tạo sức ép đối với vàng. Đóng phiên giao dịch ngày 16/9, giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,7%, xuống còn 4.262 USD/ounce. Hợp đồng vàng Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 0,65%, chốt ở 4.304,50 USD/ounce.

Trên sàn giao dịch dầu mỏ, giá dầu cũng giảm sâu dù vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng sau khi tăng hơn 20% trong khoảng hai tuần rưỡi trước đó do căng thẳng tại Trung Đông và lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Dầu WTI giao tháng gần nhất giảm 3,2%, chốt ở 102,43 USD/thùng; dầu Brent giảm 2,7%, xuống 105,83 USD/thùng.

Thị trường hạ nhiệt sau thông tin Saudi Arabia sẵn sàng cung cấp thêm các lô dầu qua Oman, phần nào làm giảm nỗi lo thiếu hụt nguồn cung.

Diễn biến trong ngày 16/9 cho thấy thị trường đang phải cân bằng giữa hai lực tác động trái chiều: giá dầu giảm có thể giúp hạ áp lực lạm phát trước mắt, nhưng dầu vẫn ở mức cao, xung đột khu vực chưa hạ nhiệt và Fed đã lựa chọn ưu tiên chống lạm phát.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng duy trì trạng thái biến động mạnh và “thiên về phòng thủ,” do nhà đầu tư phải định giá lại triển vọng Fed còn nâng lãi suất. Sức ép chủ yếu sẽ đặt lên nhóm cổ phiếu định giá cao, nhóm nhạy cảm với lãi suất, vàng và các tài sản rủi ro. Trong khi đó, đồng USD cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể tiếp tục neo ở mức cao./.

Nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao, Fed quyết định tăng lãi suất Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua trong bối cảnh ngân hàng trung ương này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao.