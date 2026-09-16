Chờ tin từ Fed, các thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc

Các thị trường chứng khoán tại châu Á đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch 16/9, trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi tâm lý thị trường được giải tỏa nhờ giá dầu hạ nhiệt sau đợt tăng nóng gần đây.

Sau đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu, chứng khoán châu Á gặp nhiều khó khăn trong phiên sáng nhưng đã ghi nhận đà tăng vào cuối phiên 16/9 nhờ giá dầu giảm nhẹ.

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,7% lên 63.923 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,2% lên 24.713,78 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 0,7% lên 3.891,60 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Seoul, Sydney, Wellington, Mumbai và Jakarta.

Với việc lạm phát vẫn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed và cuộc khủng hoảng tại Trung Đông giữ giá dầu thô ở mức trên 100 USD/thùng, Fed được dự đoán sẽ nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Thị trường hiện dự đoán hơn 90% khả năng Fed sẽ lựa chọn thắt chặt chính sách tiền tệ tại cuộc họp lần này.

Nhận định về phiên họp này, chuyên gia Matt Weller từ FOREX.com cho biết đối với các nhà giao dịch, yếu tố đáng chú ý nhất trong tuyên bố chính thức sẽ là kết quả bỏ phiếu, cụ thể là có bao nhiêu người trong số 12 thành viên bỏ phiếu ủng hộ giữ nguyên lãi suất.

Ông Weller phân tích thêm rằng nếu có từ ba ý kiến trở lên phản đối nâng lãi suất, hoặc nếu chính Chủ tịch Kevin Warsh bỏ phiếu chống (dù khả năng này khó xảy ra), thì ngay cả khi Fed tăng lãi suất, thì đây cũng có thể chỉ được coi là một đợt "tăng duy nhất mang tính phòng ngừa", chứ không chưa chắc là khởi đầu của một chu kỳ tăng lãi suất mới. Ngược lại, một quyết định tăng lãi suất đạt sự đồng thuận tuyệt đối sẽ khiến khả năng có thêm một đợt tăng khác trong năm nay trở nên rõ ràng hơn.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 1,04 điểm, hay 0,06%, xuống 1.810,11 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 0,91 điểm, hay 0,33%, xuống 273,22 điểm./.

Chứng khoán châu Á phần lớn giảm khi giá dầu vượt 100 USD/thùng Chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên 10/9 khi giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.