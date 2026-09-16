HNX: Huy động 27.756 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tháng Tám

Tháng Tám, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 27.756,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 46%.

Theo số liệu từ HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 228.921,3 tỷ đồng trong 8 tháng của năm 2026 và hoàn thành 46% kế hoạch phát hành của cả năm.

Đáng chú ý, kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng này chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 5 năm và 10 năm với tỷ trọng lần lượt là 51,2% và 46,7% trên tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương giá trị 14.206,5 tỷ đồng và 12.950 tỷ đồng.

Trong tháng Tám, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm trong tháng. Trong đó, có 4 kỳ hạn trúng thầu là 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với mức lãi suất trúng thầu tăng nhẹ so với cuối tháng 7. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng Tám của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm đạt lần lượt là 4,25%/năm, 4,41%/năm, 4,55%/năm và 4,6%/năm.

(Nguồn: HNX)

Trên thị trường thứ cấp, HNX cho biết giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng đạt 2.756.461 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng Bảy. Theo đó, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.178 tỷ đồng/phiên, tăng 2,9% so với tháng trước.

Trong đó, giá trị giao dịch theo hình thức thông thường (outright) chiếm 68%, giá trị giao dịch theo hình thức mua-bán lại (repos) chiếm 32% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị chiếm tỷ trọng 3,2% của toàn thị trường, giảm 5,8% so với tháng trước. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 453 tỷ đồng./.



Thu ngân sách đạt 1.568,2 nghìn tỷ đồng, bằng 62% dự toán Nhờ quản lý điều hành chặt chẽ, cân đối ngân sách Nhà nước trong những tháng đầu năm luôn được đảm bảo ổn định, đồng thời công tác huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ cũng đạt kết quả tích cực.