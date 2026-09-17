Quảng Ninh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công với nhiều tín hiệu tích cực

Tháng 9/2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu giải ngân thêm 4.021 tỷ đồng vốn đầu tư công, đưa tổng giải ngân 9 tháng lên 17.140 tỷ đồng

Đây không chỉ là nhiệm vụ then chốt để hoàn thành kịch bản tăng trưởng quý 3 mà còn nhằm thúc đẩy tiến độ các công trình, tạo việc làm, mở rộng không gian phát triển và lan tỏa nguồn lực đầu tư xã hội.

Theo Sở Tài chính thành phố Quảng Ninh, tính đến hết tháng 8/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Ninh đạt 36.850 tỷ đồng, gồm vốn kéo dài từ năm 2025 và kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh.

Trong số đó, kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh là 33.054 tỷ đồng, gồm 29.521 tỷ đồng ngân sách cấp thành phố và 3.533 tỷ đồng ngân sách cấp xã. Lũy kế 8 tháng, toàn thành phố đã giải ngân 13.119 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 11.719 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn đáng kể so với mức 36% của cùng kỳ năm trước.

Để đạt 107% chỉ tiêu quý 3 và tương đương 88% kế hoạch cả năm 2026, Quảng Ninh đang phải vượt qua áp lực giải ngân rất lớn trong tháng 9. Hiện nay, áp lực tập trung chủ yếu tại một số chủ đầu tư và địa phương có tỷ lệ thực hiện còn thấp.

Trong 8 chủ đầu tư cấp thành phố, 6 đơn vị đã vượt mức yêu cầu 82%; còn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I mới đạt 46%, khu vực II đạt 61%. Tại 54 xã, phường, đặc khu, có 50 địa phương đạt tỷ lệ cao hơn mức giao, trong khi Cô Tô đạt 74%, Vân Đồn 65%, Hồng Gai 76% và Hoành Mô 81%.

Công trường thi công dự án đường giao thông ở Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Đáng chú ý, hai Ban Quản lý dự án khu vực đang phụ trách nhiều công trình quy mô lớn, với tổng mức đầu tư lần lượt khoảng 4.496 tỷ đồng và 2.474 tỷ đồng. Do đó, chỉ một vướng mắc về thủ tục, đấu thầu hoặc giải phóng mặt bằng cũng có thể làm đình trệ khối lượng vốn lớn.

Thực tế này đòi hỏi thành phố phải tập trung tháo gỡ đúng dự án, đúng chủ đầu tư, gắn trách nhiệm giải ngân với khối lượng hoàn thành thực tế, thay vì chỉ đôn đốc chung chung.

Năm 2026, Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới khi trở thành thành phố, yêu cầu mục tiêu tăng trưởng được đặt ở mức cao hơn. Để đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch, Quảng Ninh xác định đầu tư công là động lực chính. Vì thế, các ban QLDA, các sở, ngành, địa phương cần phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Tín hiệu tích cực là nhiều dự án mới đã hoàn tất thủ tục đầu tư, đấu thầu và khởi công trong quý 3, tạo dư địa giải ngân trong những tháng cuối năm.

Đồng thời, chỉ riêng tháng 8 đã có 34 dự án được quyết toán; lũy kế 8 tháng có 508 dự án hoàn thành quyết toán, gồm 71 dự án cấp thành phố và 437 dự án cấp xã. Đây là điều kiện để dòng vốn được “quay vòng” nhanh hơn.

Theo dự kiến của các chủ đầu tư, nếu tiến độ bảo đảm, đến cuối năm toàn thành phố có thể giải ngân 29.475 tỷ đồng. Ở giai đoạn những tháng cuối năm, tỉnh xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu.

Các ban phải rà soát toàn bộ danh mục dự án theo tinh thần rõ dự án, rõ khối lượng, rõ nguồn vốn, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm; xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng tháng, nhất là đối với các dự án có số vốn lớn và các công trình trọng điểm.

Phải xác định chính xác dự án nào có khả năng hoàn thành khối lượng, dự án nào có nguy cơ chậm để có phương án xử lý ngay, điều chuyển vốn cho các dự án có dư địa giải ngân tốt hơn.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là giải ngân nhanh mà phải giải ngân thực chất, đúng quy định, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư.

Cần kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xử lý, đồng thời chịu trách nhiệm về những phần việc thuộc thẩm quyền của mình. Thành phố Quảng Ninh quyết tâm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng.

Nếu giải ngân 4.021 tỷ đồng đúng kế hoạch, Quảng Ninh không chỉ vượt chỉ tiêu quý 3. Quan trọng hơn, hàng nghìn tỷ đồng vốn ngân sách sẽ được chuyển thành công trình ngay trong những tháng cuối năm, từ đó tạo thêm cầu đầu tư, việc làm và sức lan tỏa cho nền kinh tế./.

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