BIDV dành 200.000 tỷ đồng tín dụng với lãi suất ưu đãi cho khách hàng cá nhân

Thông tin từ BIDV ngày 17/9 cho hay, từ nay tới hết tháng Mười Hai, đơn vị này triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 200.000 tỷ đồng với lãi suất từ 6,8%/năm, hạn mức thấu chi lên đến 10 tỷ đồng, giúp khách hàng cá nhân bổ sung vốn lưu động, chủ động dòng tiền và nắm bắt cơ hội phát triển.

Chương trình áp dụng với khách hàng cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tối thiểu 12 tháng. Bên cạnh bổ sung vốn lưu động, nguồn vốn vay cũng được áp dụng cho nhu cầu vay để trả nợ trước hạn tại tổ chức tín dụng khác đối với các khoản vay đủ điều kiện.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn cho các mô hình kinh doanh thông thường, BIDV còn hướng dòng tài chính tới những mô hình sản xuất kinh doanh xanh, góp phần giúp khách hàng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ và tạo dựng giá trị bền vững trong dài hạn.

Theo đó, gói tín dụng xanh quy mô 10.000 tỷ đồng BIDV triển khai dành riêng cho các khách hàng kinh doanh các mô hình nông nghiệp xanh, sản xuất hữu cơ, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trường có chứng nhận như VietGAP, GlobalGAP, OCOP, ISO 22000, HACCP, ISO 14001, nhãn sinh thái Việt Nam.

Chương trình cũng áp dụng với hoạt động kinh doanh điện mặt trời áp mái, điện gió, mua ôtô điện và nhu cầu nhà ở tại các công trình đạt chứng nhận xanh.

Vốn là một nguồn lực quan trọng, nhưng chưa phải là yếu tố quyết định tất cả trong một mô hình sản xuất kinh doanh. Phía sau mỗi thành tựu của khách hàng còn là sự kết tinh của kinh nghiệm, sức lao động, khả năng nắm bắt cơ hội và tinh thần dám nghĩ, dám làm... Khi những dòng chảy ấy gặp nhau và cùng hướng, các kế hoạch có thêm điều kiện để trở thành hiện thực và những thành tựu sẽ được tiếp nối./.

BIDV dành 30.000 tỷ đồng ưu đãi 2% lãi suất cho khách hàng vay mua nhà Ngân hàng BIDV triển khai gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" với quy mô 30.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi lên đến 2% giúp khách hàng dễ dàng sở hữu nhà ở lâu dài.