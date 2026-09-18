Giá vàng ngày 18/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 17/9, phục hồi từ mức thấp nhất trong gần 6 tuần ghi nhận trong phiên trước, nhờ giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, trong khi giới đầu tư đánh giá động thái tăng lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến 17 giờ 45 phút GMT (0 giờ 45 phút sáng 18/9 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,3%, lên 4.360,36 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,3%, lên 4.399,70 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết giá vàng có mối quan hệ nghịch đảo khá chặt chẽ với giá năng lượng do tác động của lạm phát. Theo ông, giá năng lượng giảm mạnh đã làm giảm một phần áp lực đối với thị trường vàng.

Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp vào ngày 17/9, xuống mức thấp nhất trong một tuần khi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dịu bớt.

Trong khi đó, đồng USD giảm từ mức cao nhất trong 7 tuần, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm. Lợi suất cao của các tài sản được coi là an toàn như trái phiếu Chính phủ Mỹ thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn không đem lại lợi suất.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 4,2%, lên 65,60 USD/ounce; giá bạch kim tăng 1,8%, lên 1.783,69 USD/ounce; trong khi giá palladium tăng 1,6%, lên 1.289,45 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 18/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 142,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 18/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: