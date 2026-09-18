Giá vàng trong nước bật tăng, giao dịch quanh mức 147 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (18/9), giá vàng trong nước đảo chiều đi lên, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng cộng thêm 5 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý được giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1,2 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 144-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, hiện giao dịch ở mức 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, trong khoảng từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.352 USD/ounce, tăng 64 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 9,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh với mức khác nhau. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.790-26.200 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng/USD; VietinBank giao dịch ở mức 25.753-26.198 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 27 đồng/USD so với chốt phiên trước.

BIDV niêm yết ở mức 25.753-26.198 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 13 đồng/USD. Eximbank giao dịch ở mức 25.800-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước./.

Giá vàng tăng hơn 2% khi giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu Giá vàng có mối quan hệ nghịch đảo khá chặt chẽ với giá năng lượng do tác động của lạm phát. Giá năng lượng giảm mạnh đã làm giảm một phần áp lực đối với thị trường vàng.