Cơ hội lớn để hàng Việt thâm nhập sâu hệ thống bán lẻ Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 17/9, tại Trung tâm Thương mại CentralwOrld ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), "Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026" với chủ đề "Khám phá vẻ đẹp Việt Nam," do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Central Group và Central Retail sở hữu chuỗi bán lẻ lớn nhất Thái Lan tổ chức, đã chính thức khai mạc.

Sự kiện kéo dài liên tục đến hết ngày 20/9 tới, dự kiến thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan, mua sắm và mang ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026).

Đây là năm thứ 8 “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan” được tổ chức tại thủ đô Bangkok.

Bên cạnh việc tập trung quảng bá 5 điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam gồm Lào Cai, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang cùng các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu, năm nay chương trình ghi nhận thêm hoạt động điểm nhấn là Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Central Group với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và VietinBank.

Động thái này chính thức ra mắt quan hệ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới (VietQRGlobal) giữa Việt Nam và Thái Lan, góp phần gia tăng trải nghiệm mua sắm, du lịch và thúc đẩy kinh tế số giữa hai nước.

Sự kiện năm nay quy tụ gần 60 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày sản phẩm. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên Ban tổ chức đưa một số đặc sản vùng miền đạt chuẩn OCOP của Việt Nam sang Thái Lan giới thiệu dưới thương hiệu "Viet Gems."

Đây là nhãn hàng do Central Retail thành lập nhằm gom các sản phẩm OCOP địa phương, hỗ trợ chuẩn hóa bao bì và nâng cao chất lượng, giúp các đặc sản Việt đủ tiêu chuẩn thâm nhập trực tiếp vào hệ thống siêu thị tại Thái Lan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Wallaya Chirathivat, Chủ tịch Central Group, bày tỏ tự hào về hành trình 8 năm đồng hành cùng sự kiện, khẳng định Tuần lễ không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn tạo ra những cơ hội hợp tác thực chất cho doanh nghiệp hai nước thông qua các phiên kết nối trực tiếp với bộ phận thu mua của tập đoàn.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh Tuần hàng là cầu nối quan trọng để hình thành các liên kết kinh tế thực chất, giúp chuyển mạnh hợp tác kinh tế song phương từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng và liên kết sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Chia sẻ tại sự kiện, chị Chananan Phanrit, một người tiêu dùng bản địa, bày tỏ sự thích thú trước sự thân thiện của các đại diện gian hàng và chất lượng các sản phẩm Việt Nam.

Chị Chananan cho biết rất ấn tượng với khu ẩm thực đường phố và đã chọn mua một số sản phẩm đặc trưng như vòng tay gỗ trầm hương và nước mắm Phú Quốc truyền thống.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn Central Retail tổ chức Hội thảo "Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan."

Tại đây, các nhà sản xuất Việt Nam đã trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới đại diện thu mua của Central Retail trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm (chuỗi siêu thị Tops, GO! Wholesale), khách sạn-nghỉ dưỡng (Centara Hotels & Resorts) và đồ gia dụng-nội thất (Central Home Group).

Đánh giá về chất lượng đơn vị tham gia, ông Paul Le, Phó Chủ tịch xúc tiến thương mại Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, nhận định doanh nghiệp Việt Nam đã có sự trưởng thành rõ rệt về mẫu mã, bao bì và năng lực xây dựng thương hiệu, đáp ứng tốt tiêu chuẩn đưa vào hệ thống phân phối hiện đại tại Thái Lan cũng như xuất khẩu sang các thị trường quốc tế lớn./.

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