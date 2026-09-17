Ba dấu mốc hội tụ trong chuyến thăm của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

- Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026) và trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025. Hiếm khi ba dấu mốc như vậy cùng hội tụ trong một chuyến thăm. Đó là điều làm nên ý nghĩa lịch sử của sự kiện lần này, và cũng mở ra chặng đường mới cho quan hệ hai nước.

Sau 50 năm, quan hệ hai nước đã tiến những bước rất dài. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD, và nằm trong nhóm mười nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD. Năm 2025, hơn 1,1 triệu lượt người dân hai nước đã đến thăm đất nước của nhau. Hơn 100.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan, tạo nên một cầu nối bền bỉ giữa hai dân tộc.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Hoàng gia, Nhà nước và Nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam. Với vai trò đặc biệt của Nhà vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại Nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với giao lưu và gắn kết nhân dân. Hoàng gia Thái Lan cũng đã có những dự án đóng góp thiết thực vào giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

- Xin Thứ trưởng cho biết những dấu ấn nổi bật của chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tham gia đoàn và tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu trong chuyến thăm.

Chỉ trong năm 2026, hai nước đã trao đổi các chuyến thăm cấp cao theo cả hai chiều, sau chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân vào tháng 5/2026. Các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất, cùng việc Thủ tướng Thái Lan tháp tùng Nhà vua, thể hiện sự coi trọng mà hai bên dành cho nhau và cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Phần văn hóa, tôn giáo và giao lưu nhân dân của chuyến thăm cũng rất đáng chú ý với các hoạt động Nhà vua và Hoàng hậu thăm Chùa Quán Sứ và Trung tâm Ngôn ngữ -Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội.

Dấu ấn lớn nhất, theo tôi, là tin cậy chính trị ở cấp cao và tình cảm gần gũi giữa hai dân tộc đã gặp nhau trong cùng một chuyến thăm.

Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana dự buổi gặp gỡ với lãnh đạo, giảng viên, cán bộ và sinh viên Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, Trường Đại học Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

- Thưa Thứ trưởng, hai nước sẽ triển khai những công việc gì sau chuyến thăm?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Điều quan trọng sau chuyến thăm là chuyển những nhận thức chung, sự tin cậy và tình cảm tốt đẹp đó thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể mà người dân hai nước có thể cảm nhận được. Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan của Thái Lan để triển khai công việc này.

Trước hết là kinh tế. Hai bên sẽ tập trung đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, đồng thời triển khai hiệu quả sáng kiến “Ba kết nối”: kết nối chuỗi cung ứng; kết nối các ngành kinh tế, địa phương và doanh nghiệp; kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững của hai nước.

Văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân cũng sẽ được đẩy mạnh. Hai bên sẽ mở rộng giảng dạy tiếng Việt và tiếng Thái, tăng tần suất các đường bay thẳng và phát huy giá trị các công trình của cộng đồng, như Phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani và các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Trong ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm này, cùng với nền tảng 50 năm quan hệ ngoại giao, sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan bước sang một giai đoạn mới, rộng hơn, sâu hơn. Đó là mong muốn chung của nhân dân hai nước, và cũng là đóng góp cho hòa bình, hợp tác ở khu vực.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường./.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.