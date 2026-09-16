Áo đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) diễn ra tại Vienna ngày 15/9, lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Áo nhấn mạnh những thành tựu tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Áo trong 54 năm qua.

Phía Áo bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, đồng thời nhận định quan hệ song phương Việt Nam-Áo còn nhiều tiềm năng và dư địa để tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Tham dự buổi lễ do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo tổ chức có Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Áo Walter Rosenkranz, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Áo Christine Schwarz-Fuchs; về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định.

Sự kiện cũng có sự tham dự của Đại sứ Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos, Trợ lý đối ngoại của Thủ tướng Áo Peter Launsky, đại diện Bộ Ngoại giao Áo, lãnh đạo cấp cao của các cơ quan, tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc tại Vienna, cùng đông đảo bạn bè và cộng đồng người Việt Nam tại Áo.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Áo nhấn mạnh những thành tựu tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Áo trong 54 năm qua; đồng thời đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Áo và ASEAN.

Phía Áo bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, đồng thời nhận định quan hệ song phương Việt Nam-Áo còn nhiều tiềm năng và dư địa để tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Các cơ quan của Áo khẳng định sẽ tiếp tục tích cực đóng góp vào việc củng cố và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, lợi ích chung và tiềm năng hợp tác, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Áo ngày càng phát triển thực chất, bền vững.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và đại sứ các nước chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng ôn lại dấu mốc lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường và khát vọng phát triển đã đồng hành cùng đất nước trong suốt 81 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt qua 40 năm Đổi mới.

Đại sứ khẳng định Việt Nam ngày nay là một quốc gia hòa bình, độc lập, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có khuôn khổ đối tác chiến lược hoặc toàn diện với 45 đối tác, tham gia 70 tổ chức quốc tế quan trọng và vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình cao sau 40 năm Đổi mới.

Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu phát triển lớn: đến năm 2030 trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ chiến lược, hòa bình, hợp tác và phát triển; đề cao đối thoại, giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ chủ nghĩa đa phương công bằng, bình đẳng với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm.

Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác, đối thoại và tham gia ngày càng thực chất vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Năm 2027, Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm gia nhập Liên hợp quốc.

Đề cập quan hệ Việt Nam-Áo, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định đây là một trong những mối quan hệ quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Hướng tới 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo vào năm 2027, hai nước có nhiều tiềm năng đưa hợp tác đi vào chiều sâu, nhất là thông qua trao đổi đoàn cấp cao và đối ngoại Đảng, ngoại giao nghị viện, hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thương mại-đầu tư, giáo dục và lao động có kỹ năng, văn hóa-du lịch và hợp tác giữa các địa phương.

Đại sứ cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Áo, coi đây là bộ phận không thể tách rời của dân tộc và là cầu nối quan trọng góp phần củng cố tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa hai nước.

Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Áo cùng hướng về Tổ quốc và tự hào về chặng đường 81 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Áo và bạn bè quốc tế. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ổn định, năng động, giàu bản sắc, chủ động hội nhập và sẵn sàng hợp tác vì hòa bình, phát triển bền vững tiếp tục được lan tỏa tại Áo và trung tâm ngoại giao đa phương Vienna./.

Việt Nam-Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao Việt Nam và Áo tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính, đầu tư và chuyển đổi xanh, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ.

​