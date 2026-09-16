Đại tướng Phan Văn Giang thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các đối tác

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 theo lời mời của Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chiều 16/9 tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thượng tướng Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Thượng tướng Trương Thăng Dân chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13, qua đó khẳng định vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và quốc tế; đồng thời duy trì tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần tăng cường quan hệ quốc phòng, đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng với quy mô của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13; tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Diễn đàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin giữa các bên tham gia.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ trước những thiệt hại nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở tại khu vực Cửa khẩu Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng cuối tháng Tám vừa qua; gửi lời thăm hỏi sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc và người dân vùng bị nạn; đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng sự đoàn kết, quyết tâm của nhân dân Trung Quốc, người dân vùng bị thiên tai sẽ sớm khắc phục khó khăn, khôi phục cuộc sống.

Trao đổi về kết hợp tác giữa hai nước, hai Quân đội thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, triển khai chỉ dẫn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai bên đã tổ chức rất thành công Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại Chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc. Quan hệ hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm, thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: Trao đổi đoàn cấp cao; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10; giáo dục, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng, lực lượng trên biển; quản lý biên giới; nghiên cứu chung, trao đổi học thuật...

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc duy trì, phát triển, tăng cường các nội dung hợp tác hai bên đã thống nhất, duy trì có hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Nhất trí với các ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Trương Thăng Dân tin tưởng các hoạt động mà quân đội hai nước đã, đang và sẽ triển khai sẽ góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Cũng tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn được đón Thượng tướng Trương Thăng Dân sang tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Cũng trong ngày 16/9, Đại tướng Phan Văn Giang đã có các cuộc gặp song phương với: Đại tướng Khamlieng Outhakaysone - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Ngài Chan Chun Sing- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore; tiếp xã giao Thiếu tướng Stephan Willer - Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức.

Tại cuộc gặp Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp, triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaysone. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác, trọng tâm là: Phối hợp tổ chức thành công Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia và chứng kiến Diễn tập chung cứu hộ-cứu nạn giữa quân đội ba nước; phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/2027), 50 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/2027) bảo đảm ý nghĩa, có tính lan tỏa sâu rộng.

Đại tướng Khamlieng Outhakaysone chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang có bài phát biểu hay và phần trả lời tại diễn đàn rất ấn tượng.

Tại cuộc gặp Đại tướng Tea Seiha, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh những kết quả đạt được thời gian qua là nỗ lực của hai Nhà nước, hai Quân đội vì sự phát triển chung, mong rằng các nội dung hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng ngày càng hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh năm 2027 kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai Bộ Quốc phòng có những nội dung thiết thực nhân dịp kỷ niệm ý nghĩa này. Hội chợ thương mại sắp tới được tổ chức tại Campuchia sẽ là cơ hội quý, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang mong đất nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là chuyên gia, quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm.

Đại tướng Tea Seiha cho biết đã lắng nghe và đánh giá cao bài phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang tại diễn đàn. Nhấn mạnh bài phát biểu đã truyền đi thông điệp cũng như quyết tâm, trách nhiệm của Việt Nam với những vấn đề chung.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam đang ngày càng phát triển trên các lĩnh vực; cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là trong chăm sóc sức khỏe cán bộ, đồng thời đánh giá cao nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam và vui mừng mong chờ đến dự triển lãm tháng 12 tới tại Hà Nội để tận mắt chứng kiến sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.

Tại cuộc gặp song phương Ngài Chan Chun Sing, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore được triển khai ngày càng thực chất và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng, tham vấn, trao đổi thông tin; hợp tác quân, binh chủng, an ninh, an toàn hàng hải; đào tạo; giao lưu sỹ quan trẻ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Hai bên nhất trí rằng thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã được ký kết, sẽ tập trung triển khai các nội dung quan hệ hợp tác đạt chất lượng, hiệu quả, trước mắt tập trung phối hợp tổ chức thành công Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 17 tại Singapore.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời và bày tỏ vui mừng được đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore tham dự và doanh nghiệp Quân đội Singapore tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới tại Hà Nội.

Tiếp xã giao Thiếu tướng Stephan Willer, Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam-Đức thời gian qua đã có sự phát triển tốt đẹp. Nổi bật là các nội dung hợp tác về gìn giữ hòa bình; đào tạo; trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Đức kết nối hợp tác ngày càng tốt hơn trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức đánh giá cao bài phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang tại phiên toàn thể 1 của diễn đàn và cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã mời các doanh nghiệp Đức tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam tháng 12 tới. Ông nhấn mạnh sẽ nghiên cứu các nội dung, nhất là các nội dung hợp tác mới, trong đó có hợp tác đào tạo./.

Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tuần tra liên hợp trên biên giới Lực lượng biên phòng Việt Nam-Trung Quốc hoàn thành đợt tuần tra liên hợp tuyến biên giới với tổng quãng đường hơn 150km, tiếp tục khẳng định hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới chung.

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