Đoàn Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Chiều 16/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 237 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, tập trung vào công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; việc tổ chức quán triệt, ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương và các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cơ bản thống nhất với những nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra, giám sát; đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, giao rõ cơ quan chủ trì, cá nhân phụ trách từng việc cụ thể.

Kết quả khắc phục sẽ được đưa vào kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và người đứng đầu; tăng cường kiểm tra trực tiếp, không để những hạn chế được chỉ ra nhưng chậm khắc phục.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát cũng như tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Đồng chí đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu tối đa các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên trong Đoàn và các ý kiến góp ý bằng văn bản trong quá trình làm việc; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo theo hướng phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan, trong đó làm rõ cả kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm.

Đối với tỉnh Ninh Bình, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị tỉnh thực hiện nghiêm các Kết luận kiểm tra đợt 1, đợt 2, đợt 3; trong đó khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Trong thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý cán bộ; rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, hệ thống chức danh theo hướng đồng bộ.

Công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ cần bảo đảm thực chất, lựa chọn đúng người, đúng việc; đồng thời, đẩy mạnh luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; quan tâm thu hút, trọng dụng cán bộ có năng lực, chuyên gia, nhà khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện phân cấp, phân quyền./.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Đoàn Kiểm tra, giám sát số 236 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, đề nghị địa phương sớm khắc phục các hạn chế.