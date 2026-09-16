Trong khuôn khổ dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 23, ngày 16/9, tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có cuộc hội đàm với đồng chí Đinh Tiết Tường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc; nhiệt liệt chúc mừng dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sắp tới (1/10/1949-1/10/2026).

Chào mừng Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang thăm và dự Hội chợ tại Quảng Tây, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao quan hệ Việt-Trung thời gian qua tiến triển tích cực, toàn diện, bám sát định hướng chiến lược cấp cao, mà mới đây nhất là các nhận thức chung đặc biệt quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc tháng Tư vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nổi bật là tin cậy chính trị được tăng cường, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên; hợp tác kinh tế-thương mại và các lĩnh vực khác đạt nhiều thành quả thực chất; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.

Cùng khẳng định sự coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu của mỗi nước đối với quan hệ Việt-Trung, lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, khẩn trương cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nhận thức chung, thỏa thuận cấp cao, phối hợp tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy tạo tiến triển ngày càng thực chất trong các lĩnh vực hợp tác.

Quang cảnh buổi hội kiến giữa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn; đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, tiếp tục hợp tác sâu rộng về kiểm dịch, sớm ký kết Bản ghi nhớ về việc xác định Việt Nam là nước chủ đề của hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn-Xuất khẩu Trung Quốc” năm 2027; đẩy mạnh hợp tác kết nối đường sắt, bảo đảm tiến độ triển khai các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, tăng cường khai thác các tuyến đường sắt quốc tế liên vận kết nối hai nước với thị trường thứ ba; sớm xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới và triển khai cửa khẩu thông minh; tăng cường hợp tác liên kết điện và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong một số dự án cụ thể; tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa về hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ; đẩy nhanh tiến độ các dự án viện trợ dành cho Việt Nam.

Đánh giá cao những đề xuất của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất tiếp tục đạt tiến triển, đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối giữa hai nước và kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc-châu Âu, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, đẩy nhanh triển khai mô hình cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới; Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn-Xuất khẩu Trung Quốc” và sẵn sàng tăng cường nhập khẩu nhiều hơn hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam, đề nghị hai bên tranh thủ các cơ chế hội chợ thương mại do Trung Quốc tổ chức, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững.

Đồng chí Đinh Tiết Tường khẳng định Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực tăng cường đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam; đề nghị hai bên mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao; sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường hợp tác liên kết điện.

Trong cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường điều phối trên các diễn đàn đa phương, phối hợp tổ chức tốt Năm APEC 2026 và 2027; triển khai hiệu quả các chương trình giao lưu nhân dân; thực hiện thực chất, hiệu quả các hoạt động trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027. Hai bên cũng trao đổi chân thành, thẳng thắn về việc cùng kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (trái) tiếp Bí thư Đảng ủy Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trong không khí chân thành, hữu nghị, tin cậy, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực, toàn diện trong giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam với Quảng Tây thời gian qua, trong đó “5 kết nối chiến lược” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu về chính trị-chính sách phát triển, kinh tế-thương mại, cơ sở hạ tầng-logistics, khoa học công nghệ và lòng dân cũng như các đề xuất hợp tác của Bí thư Trần Cương đang được hai bên triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Trao đổi đoàn ở các cấp diễn ra thường xuyên; thương mại tăng trưởng mạnh mẽ; hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được triển khai; kết nối giao thông được đẩy nhanh; giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.

Nhấn mạnh chủ trương nhất quán coi trọng hàng đầu quan hệ với Trung Quốc trong đó có hợp tác với Quảng Tây, nhằm khai thác tốt hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai bên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam qua Quảng Tây nhập khẩu vào Trung Quốc cũng như đi nước thứ ba; ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực của Quảng Tây mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam; phối hợp bảo đảm tiến độ các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng kết nối với Quảng Tây; sớm vận hành mô hình cửa khẩu thông minh và triển khai khu hợp tác kinh tế qua biên giới; thúc đẩy kết nối các tuyến vận tải đường biển, đường thủy; triển khai hiệu quả hợp tác khoa học-công nghệ, ứng dụng AI và chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng đề nghị hai bên tiếp tục vận hành hiệu quả Khu cảnh quan du lịch thác Bản Giốc-Đức Thiên; đẩy mạnh nâng cấp, mở mới các cặp cửa khẩu hai bên đã nhất trí, phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đánh giá cao và nhất trí với các ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Trần Cương nhấn mạnh Quảng Tây sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam triển khai thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao; đề nghị hai bên phát huy hiệu quả cơ chế trao đổi giữa lãnh đạo 6 tỉnh/khu hai nước, tăng cường hợp tác kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đẩy nhanh kết nối đường sắt, đường bộ và hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi thông quan, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo; khẳng định Quảng Tây sẵn sàng tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại nông thủy sản với Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc như Tập đoàn Huawei, Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC), Tập đoàn xây dựng Năng lượng Trung Quốc (CEEC)./.

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc Trong phát triển du lịch xuyên biên giới, thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) chú trọng xây dựng sản phẩm như du lịch tự lái xuyên biên giới và du lịch nghiên cứu, học tập gắn với các địa chỉ cách mạng.

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