Tăng cường quan hệ giữa Quốc hội nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Tại cuộc gặp với một số nghị sỹ thuộc đảng đối lập và độc lập trong Quốc hội Australia ngày 15/9, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới.

Cuộc gặp diễn ra tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Canberra (Australia).

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong trao đổi, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia đang có những bước phát triển tích cực. Australia hiện là một trong những đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư và ODA quan trọng của Việt Nam, trong khi giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng sôi động. Riêng năm 2025, hơn 500.000 lượt khách Australia đã đến Việt Nam.

Đề cập chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia vào tháng 8/2026, Đại sứ Phạm Hùng Tâm khẳng định đây là sự kiện lịch sử, tạo thêm động lực cho quan hệ song phương. Đây cũng là lần đầu tiên hai nước thông qua 3 tuyên bố chung trong một chuyến thăm cấp cao.

Đại sứ nhắc lại việc lãnh đạo và quan chức phụ trách ngoại giao của đảng Tự do (đối lập) Australia đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Canberra trong chuyến thăm vừa qua, qua đó thể hiện sự ủng hộ đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, sự ủng hộ của cả hai đảng lớn Australia đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng. Đại sứ đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các cam kết trong những lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và an ninh-quốc phòng.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đồng thời đề nghị phía Australia quan tâm, hỗ trợ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Việt Nam.

Về phía Australia, Hạ nghị sỹ Ted O’Brien, quan chức phụ trách ngoại giao của đảng Tự do đối lập, khẳng định ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa hai nghị viện.

Ông bày tỏ quan tâm đến việc thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch song phương, đồng thời trao đổi về khả năng Australia phối hợp, hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Việt Nam.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ đảng Tự do, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Nghị viện liên bang Australia, Jessica Collins, cũng bày tỏ sự quan tâm tới quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng thời đánh giá cao vai trò của cộng đồng người gốc Việt tại Australia.

Tại cuộc gặp, Thượng nghị sỹ Collins và Đại sứ Phạm Hùng Tâm cùng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Bà Collins nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, đồng thời cho rằng cần tăng cường hợp tác giữa các cường quốc tầm trung trong khu vực.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia đang tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia tháng 8/2026./.

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