Giao lưu nghệ thuật vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Colombia

Chiều 16/9, tại phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng, Đại sứ quán Colombia phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật giữa đoàn vũ công trẻ Colombia và các thanh thiếu niên địa phương. Chương trình góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối thế hệ trẻ và thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.



Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thùy Trang cho biết, hoạt động này được hình thành từ đề xuất của Đại sứ Colombia tại Việt Nam Camila María Polo Flórez trong chuyến thăm, làm việc tại Đà Nẵng vào tháng 3/2026.



Theo bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Đà Nẵng là thành phố trẻ, năng động, cởi mở với bạn bè quốc tế, đồng thời có chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế kỷ. Trong đó, Hội An là nơi từng diễn ra sự giao thương, gặp gỡ của nhiều nền văn hóa. Việc thanh thiếu niên Colombia và Đà Nẵng gặp gỡ, giao lưu tại không gian di sản góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên.



Chia sẻ tại chương trình, Đại sứ Colombia tại Việt Nam Camila María Polo Flórez cho biết, khi Bộ Ngoại giao Colombia lựa chọn Việt Nam là một trong những quốc gia ưu tiên trong khuôn khổ Chương trình Ngoại giao Văn hóa và Thể thao lần thứ 15, bà mong muốn mang một phần di sản văn hóa Colombia đến Việt Nam, trong đó có Hội An.



Theo Đại sứ, dù cách xa nhau về địa lý, Việt Nam và Colombia đều coi trọng việc gìn giữ truyền thống, di sản và bản sắc dân tộc. Đoàn vũ công trẻ lần này mang đến Đà Nẵng các điệu múa Bambuco và Sanjuanero là những loại hình nghệ thuật truyền thống gắn với tỉnh Huila đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Colombia.



Tại không gian phố cổ Hội An, các vũ công trẻ Colombia trình diễn những điệu múa dân gian trong trang phục truyền thống nhiều màu sắc, kết hợp tiết tấu sôi động với các động tác đặc trưng của vùng Huila. Các thanh thiếu niên Đà Nẵng cũng giới thiệu một số tiết mục mang nét văn hóa địa phương, tạo nên không khí giao lưu cởi mở, gần gũi.



Trong khuôn khổ chương trình tại Đà Nẵng, đoàn vũ công trẻ Colombia còn tham gia giao lưu với Trường Quốc tế Hội An, Trường Hy Vọng và biểu diễn nghệ thuật tại Bà Nà Hills. Các hoạt động hướng tới mở rộng giao lưu giữa thế hệ trẻ, tăng cường hiểu biết về văn hóa và tạo thêm những kết nối nhân dân giữa Colombia với Đà Nẵng.



Theo Đại sứ Colombia tại Việt Nam Camila María Polo Flórez, để có mặt tại Việt Nam, đoàn đã phải vượt qua không ít khó khăn về hậu cần và tài chính. Tuy nhiên, sự háo hức, năng lượng tích cực và những trải nghiệm của các em tại Việt Nam cho thấy những nỗ lực đó là xứng đáng.



Đại sứ nhấn mạnh, các em đến Việt Nam với tư cách những “đại sứ văn hóa trẻ” của Colombia và khi trở về sẽ mang theo những trải nghiệm về đất nước, con người Việt Nam, qua đó trở thành những cầu nối góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước.



Việt Nam và Colombia thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 1/1979. Năm 2024, hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân./.



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